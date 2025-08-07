search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約時報(NYT-US)EPS預估上修至2.26元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對紐約時報(NYT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.2元上修至2.26元，其中最高估值2.4元，最低估值2.15元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.4(2.39)2.612.953.26
最低值2.15(2.15)2.352.733.26
平均值2.26(2.24)2.482.833.26
中位數2.26(2.2)2.472.823.26

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.95億29.83億31.78億33.26億
最低值27.39億29.01億30.93億33.26億
平均值27.73億29.47億31.40億33.26億
中位數27.81億29.53億31.47億33.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.601.311.041.411.79
營業收入17.84億20.75億23.08億24.26億25.86億

詳細資訊請看美股內頁：
紐約時報(NYT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNYT

相關行情

台股首頁我要存股
紐約時報61.95+15.5%

延伸閱讀



Empty