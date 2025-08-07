鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約時報(NYT-US)EPS預估上修至2.26元，預估目標價為60.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對紐約時報(NYT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.2元上修至2.26元，其中最高估值2.4元，最低估值2.15元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.4(2.39)
|2.61
|2.95
|3.26
|最低值
|2.15(2.15)
|2.35
|2.73
|3.26
|平均值
|2.26(2.24)
|2.48
|2.83
|3.26
|中位數
|2.26(2.2)
|2.47
|2.82
|3.26
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.95億
|29.83億
|31.78億
|33.26億
|最低值
|27.39億
|29.01億
|30.93億
|33.26億
|平均值
|27.73億
|29.47億
|31.40億
|33.26億
|中位數
|27.81億
|29.53億
|31.47億
|33.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.60
|1.31
|1.04
|1.41
|1.79
|營業收入
|17.84億
|20.75億
|23.08億
|24.26億
|25.86億
詳細資訊請看美股內頁：
紐約時報(NYT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
