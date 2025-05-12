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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約時報NYT-US的目標價調升至58元，幅度約3.57%

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對紐約時報(NYT-US)提出目標價估值：中位數由56元上修至58元，調升幅度3.57%。其中最高估值66元，最低估值45元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予紐約時報評價：積極樂觀7位、保持中立5位、保守悲觀0位。

紐約時報今(12日)收盤價為53.6元。近5日股價上漲3.57%，標普指數下跌0.47%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NYT市場預估目標價

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