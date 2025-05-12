鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約時報NYT-US的目標價調升至58元，幅度約3.57%
鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對紐約時報(NYT-US)提出目標價估值：中位數由56元上修至58元，調升幅度3.57%。其中最高估值66元，最低估值45元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予紐約時報評價：積極樂觀7位、保持中立5位、保守悲觀0位。
紐約時報今(12日)收盤價為53.6元。近5日股價上漲3.57%，標普指數下跌0.47%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安謀控股公司(ARM-US)EPS預估下修至1.77元，預估目標價為145.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insmed Inc(INSM-US)EPS預估上修至-5.17元，預估目標價為97.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估上修至11.04元，預估目標價為234.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估下修至16.2元，預估目標價為233.00元