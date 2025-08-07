鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paycom軟體(PAYC-US)EPS預估上修至9.27元，預估目標價為246.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Paycom軟體(PAYC-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.96元上修至9.27元，其中最高估值9.51元，最低估值8.84元，預估目標價為246.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.51(9.16)
|10.86
|11.58
|最低值
|8.84(8.73)
|9.53
|11.1
|平均值
|9.21(8.96)
|10.08
|11.3
|中位數
|9.27(8.96)
|10.11
|11.29
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|20.53億
|22.60億
|25.60億
|最低值
|20.30億
|21.84億
|24.30億
|平均值
|20.45億
|22.32億
|24.73億
|中位數
|20.50億
|22.33億
|24.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.46
|3.37
|4.84
|5.88
|8.92
|營業收入
|8.41億
|10.56億
|13.75億
|16.94億
|18.83億
詳細資訊請看美股內頁：
Paycom軟體(PAYC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
