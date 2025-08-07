鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paycom軟體(PAYC-US)EPS預估上修至9.27元，預估目標價為246.00元

search icon



Factset 最新調查：Paycom軟體(PAYC-US)EPS預估上修至9.27元，預估目標價為246.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Paycom軟體(PAYC-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.96元上修至9.27元，其中最高估值9.51元，最低估值8.84元，預估目標價為246.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.51(9.16)10.8611.58
最低值8.84(8.73)9.5311.1
平均值9.21(8.96)10.0811.3
中位數9.27(8.96)10.1111.29

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值20.53億22.60億25.60億
最低值20.30億21.84億24.30億
平均值20.45億22.32億24.73億
中位數20.50億22.33億24.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.463.374.845.888.92
營業收入8.41億10.56億13.75億16.94億18.83億

詳細資訊請看美股內頁：
Paycom軟體(PAYC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSPAYC

