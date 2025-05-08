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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paycom軟體PAYC-US的目標價調升至240.5元，幅度約8.09%

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Paycom軟體(PAYC-US)提出目標價估值：中位數由222.5元上修至240.5元，調升幅度8.09%。其中最高估值278元，最低估值215元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予Paycom軟體評價：積極樂觀5位、保持中立17位、保守悲觀0位。

Paycom軟體今(8日)收盤價為228.54元。近5日股價上漲8.09%，標普指數上漲1.12%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PAYC市場預估目標價

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