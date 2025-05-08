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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paycom軟體(PAYC-US)EPS預估上修至8.86元，預估目標價為240.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:16


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Paycom軟體(PAYC-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.7元上修至8.86元，其中最高估值9.16元，最低估值8.39元，預估目標價為240.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.16(8.95)10.6211.87
最低值8.39(8.39)9.148.76
平均值8.86(8.68)9.8710.84
中位數8.86(8.7)9.8511.11

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值20.36億22.60億25.60億
最低值19.90億21.73億20.25億
平均值20.28億22.19億23.89億
中位數20.31億22.20億24.28億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.463.374.845.888.92
營業收入8.41億10.56億13.75億16.94億18.83億

詳細資訊請看美股內頁：
Paycom軟體(PAYC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAYC

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