「亞灣2.0計畫」首件公辦都更動工 興富發投資達470億元
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-30 19:01
高雄「亞灣 2.0 計畫」首件市府招商案正式動工，由市府攜手台電與興富發 (2542-TW) 集團推動的「特貿三北基地公辦都更案」於今 (30) 日舉行動土典禮，此一公辦都更案總投資達 470 億元、預計於 2031 年底陸續完工，成為結合高科技產業、智慧與淨零建築的全新城市地標。
高雄市副市長林欽榮表示，自亞灣 2.0 計畫推動以來，高雄已成功吸引台積電 (2330-TW) 等國際級科技大廠進駐，累計至去年底共有 331 家廠商落腳亞灣，創造近 270 億元投資金額及逾 575 億元產值，帶動高雄轉型成為國際創新科技重鎮。
此外，至今已成功招商簽約 31 案，累計吸引民間投資金額達 1484 億元，2024 年簽約案件包括，左營高鐵科技之心、O13、Y10、岡山行政中心等案。
本次啟動的特貿三北基地，規劃總投資達 470 億元，完工後市府分回獨立 1 棟 2.5 萬坪商辦空間，台電分回 1 棟 3.5 萬坪的商辦空間，除作研發中心、企業總部與新創辦公場域，也提供社區公益空間，未來更將與高雄軟體園區形成完整科技產業廊帶。基地內也將設置智慧建築設計館、智慧零售體驗館及 5G AIoT 推廣基金會，推動科技應用普及與產業創新發展，打造新創與青年創業共榮的平台。
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