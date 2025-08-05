蘋果考慮為iPhone導入「串聯式OLED」技術！顯示器大升級

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-05 12:00

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傳蘋果 (AAPL-US) 正積極評估，是否將先前應用於 M4 iPad Pro 的串聯式 OLED（Tandem OLED）技術，導入未來的 iPhone 機型，以帶來更高亮度、更長壽命與更高能效的顯示器體驗。

蘋果考慮為未來iPhone導入「串聯OLED」技術。(圖：Shutterstock)

根據韓媒《The Elec》報導，蘋果已制定為期兩年的生產計劃，準備將串聯式 OLED 顯示技術導入 iPhone。所謂串聯式 OLED，透過堆疊兩層或多層有機發光層來強化整體效能，相較於目前 iPhone 採用的單層 OLED，具有顯著優勢。

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然而，目前蘋果尚未確定是否與三星顯示或 LG 顯示合作，因此即使決定導入，最快也要等到 2028 年後，才會見到配備此技術的 iPhone 問世。

據悉，蘋果針對 iPhone 所考慮的版本是所謂的「簡化式串聯」OLED，僅在藍色子像素採用雙層堆疊，而紅色與綠色子像素則維持單層結構。

據稱，LG Display 憑藉對其技術的信心，率先向蘋果提出這種「簡化式串聯結構」，並早在數年前就已建議蘋果將該技術應用於 iPhone 上。

目前 LG 供應給蘋果的 iPad Pro OLED 面板出貨量已超過三星，且其汽車用 OLED 也已採用雙層結構。相較之下，三星仍以單層 OLED 為主，顯示其在該領域的發展略顯落後。