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蘋果考慮為iPhone導入「串聯式OLED」技術！顯示器大升級

鉅亨網編譯莊閔棻


傳蘋果 (AAPL-US) 正積極評估，是否將先前應用於 M4 iPad Pro 的串聯式 OLED（Tandem OLED）技術，導入未來的 iPhone 機型，以帶來更高亮度、更長壽命與更高能效的顯示器體驗。

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蘋果考慮為未來iPhone導入「串聯OLED」技術。(圖：Shutterstock)

根據韓媒《The Elec》報導，蘋果已制定為期兩年的生產計劃，準備將串聯式 OLED 顯示技術導入 iPhone。所謂串聯式 OLED，透過堆疊兩層或多層有機發光層來強化整體效能，相較於目前 iPhone 採用的單層 OLED，具有顯著優勢。


然而，目前蘋果尚未確定是否與三星顯示或 LG 顯示合作，因此即使決定導入，最快也要等到 2028 年後，才會見到配備此技術的 iPhone 問世。

據悉，蘋果針對 iPhone 所考慮的版本是所謂的「簡化式串聯」OLED，僅在藍色子像素採用雙層堆疊，而紅色與綠色子像素則維持單層結構。

據稱，LG Display 憑藉對其技術的信心，率先向蘋果提出這種「簡化式串聯結構」，並早在數年前就已建議蘋果將該技術應用於 iPhone 上。

目前 LG 供應給蘋果的 iPad Pro OLED 面板出貨量已超過三星，且其汽車用 OLED 也已採用雙層結構。相較之下，三星仍以單層 OLED 為主，顯示其在該領域的發展略顯落後。

不過，由於 iPhone 屬於全球需求量極高的產品，產能與成本控制將成關鍵因素。業界預測，蘋果未來可能會同時與多家供應商合作，以確保供貨穩定與價格競爭力。

其中，中國面板大廠京東方 (000725-CN) 也可能加入供應鏈，成為蘋果潛在合作夥伴之一。

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