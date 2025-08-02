鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-02 19:20

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蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克（Tim Cook）週四（31 日）表示，公司將加大在人工智慧（AI）領域的支出與投資，包括擴建自有資料中心與收購大型 AI 企業。這代表蘋果在 AI 佈局上的策略正在從過往的保守模式，逐步轉為積極擴張。

蘋果加碼AI投資！庫克證實將擴大支出與收購大型人工智慧企業。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，蘋果表示計畫增加資料中心支出，雖然財務長 Kevan Parekh 未透露具體數字，但指出相關支出將明顯提升：「這不會是指數型增長，但會大幅成長。」

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蘋果過去多依賴外部資料中心來支援雲端運算，並傾向自行研發 AI 技術，例如改善虛擬助理 Siri。

儘管蘋果與 ChatGPT 開發商 OpenAI 合作推出部分 iPhone AI 功能，但 Siri 的重大更新仍延後至明年，顯示蘋果在技術研發仍面臨挑戰。

蘋果正尋求轉型 AI 競爭加劇

目前在 AI 發展速度上，蘋果落後於微軟 (MSFT-US) 與 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 。

這兩家公司透過 AI 聊天機器人與數位助理，快速吸引數億用戶。為支撐 AI 基礎建設，Google 計畫未來一年投入 850 億美元，微軟甚至預估將支出超過 1,000 億美元。

為了縮小與競爭對手的差距，蘋果也已開始調整佈局。在蘋果第三財季財報發布後的電話會議上，當被問蘋果是否會採取不同的方式來實現其 AI 雄心時，庫克指出，今年已收購七家小型技術公司，並強調對於任何能加速 AI 產品藍圖的收購，持開放態度。

庫克表示：「我們並不排斥收購規模較大的公司。我們通常會問自己，一家公司是否能夠幫助我們加速發展路線圖，如果可以，我們就會感興趣。」

蘋果或收購 Perplexity、Safari 或將整合 AI 搜尋

與此同時，在 AI 技術日益成為搜尋入口的趨勢下，蘋果與 Google 之間的搜尋合作也備受矚目。蘋果每年從 Google 獲得數十億美元作為 iPhone 預設搜尋引擎的費用，但這一合作關係正因美國反壟斷調查面臨挑戰。

對此，蘋果已開始重新評估 Safari 瀏覽器功能。蘋果高層在法庭上表示，他們正考慮整合 AI 搜尋引擎功能，以減少對 Google 依賴。

根據《彭博》報導，蘋果高層已與 AI 搜尋新創公司 Perplexity 展開非正式討論，甚至不排除收購可能性，雖然目前尚未獲得官方確認。

一向以謹慎著稱的蘋果，過去偏好收購小型、技術專精的公司。其最大收購案為 2014 年以 30 億美元收購 Beats，其次為從英特爾 (INTC-US) 手中以 10 億美元收購數據機晶片業務。