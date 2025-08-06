鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-06 05:30

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美國海關和邊境保護局周一 (4 日) 發布總統川普調整後的「對等關稅」行政命令實施細則，引發全球關注。根據公告，自美東時間周四 (7 日) 零時起，美國海關將對附件一中確定的 69 個國家或地區的進口商品，正式開徵 10% 至 41% 的「對等關稅」。

川普對等關稅上路在即 美消費者要買多少單？全球企業將遭多大打擊？（圖：Shutterstock）

此外，美國最大貿易夥伴墨西哥、加拿大分別被加徵 25% 和 35% 的關稅，巴西雖適用最低檔 10% 的「對等關稅」，但美國將於周三 (6 日) 起額外加徵 40% 關稅，使得巴西總稅率達 50%，理由是施壓巴西停止針對前總統波索納落的司法調查。

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川普 4 月首次宣布該關稅計畫後曾兩度延後，此次再推遲可能性不高，美國貿易代表格里爾表示相關關稅「基本已定」。

眾多企業在川普關稅新政宣布之初，為維持市佔率選擇自行消化新增關稅成本。如佔日本對美出口總額 28.3% 的日本汽車製造商，今年上半年在美售價無明顯波動，但今年 3 月到 5 月出口到北美市場的汽車價格下跌了 17.7%，意味著企業獨自承擔了關稅提高的成本。

不過，越來越多跡象顯示，企業維持物價穩定的手段接近極限，關稅正逐步轉嫁給消費者。美國零售巨頭沃爾瑪、玩具製造商美泰兒和孩之寶先前就警告關稅將推高價格，生產日用品的 P&G 也 2 打算從本月開始對四分之一左右的美國產品漲價，平均漲幅為 2.5%。

針對即將上路的「對等關稅」，耶魯大學預算實驗室計算，美國物價短期內將上漲 1.8%，相當於今年每戶美國家庭平均承受 2400 美元損失。高度依賴進口的商品價格波動更為劇烈，短期內鞋類和服裝價格可能分別上漲 40% 和 38%，長期漲幅仍達 19% 和 17%。

美國童裝製造商卡特表示，若關稅導致成本永久增加，必須找到消化方法。

電子產品方面，對等關稅上路後，電腦、電子及光學設備價格短期可能上漲 18.2%、長期上漲 7.7%，6 月美國電腦價格已較去年同期上漲近 5%。此外，關稅針對上游資源品也可能間接推高其他商品價格。

除漲價外，耶魯大學預算實驗室測算，對等關稅政策實施後，美國消費者面臨的整體有效平均關稅率將攀升至 18.3%，創 1934 年以來歷史新高，遠高於 2024 年 2.4% 的水平，這將提高美國消費者和企業成本，並加劇通膨。

耶魯大學實驗室預計，2025 年及 2026 年美國實質 GDP 年增率將下降 0.5 個百分點，今年底失業率因關稅影響將走升 0.3 個百分點，明年底進一步攀升 0.7 個百分點。

該實驗室的經濟學主任 Ernie Tedeschi 表示，1.8% 的漲幅看似不多，但聯準會 (Fed) 設定的年通膨率目標是 2%，美國面臨的通膨水準比目標高出近一倍。