鉅亨網編輯林羿君 2025-08-04 13:00

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一份出乎市場預期的疲軟非農就業報告，如同引爆器般點燃了沉寂已久的美債市場。上週五，美國公債價格大幅上周五 (1 日) 上漲，其中又以短債漲勢最為凌厲，導致美債殖利率曲線出現罕見的「牛陡」（牛市陡峭化，bull steepening）走勢，讓原本對此策略抱持懷疑的投資人獲得了豐厚回報。

非農爆冷點燃降息預期 美債「牛陡」走勢助攻多頭翻身。(圖:shutterstcok)

這份 7 月份的非農就業數據顯示，美國新增就業人數僅 7.3 萬人，不僅遠低於市場預期，更對 5 月和 6 月的數據進行了大幅下修，合計減少了 25.8 萬個就業崗位。這一系列令人震驚的數字，迅速扭轉了市場敘事，讓交易員們紛紛押注美國聯準會（Fed）將在 9 月份降息。

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在此之前，美債市場在 7 月大部分時間都表現低迷，交易員們因聯準會主席鮑爾的鷹派發言而削減了持倉。鮑爾當時將勞動力市場描述為「處於平衡狀態」，並在通膨數據略高於預期時主張保持耐心，這一度讓市場認為 9 月降息的可能性極低。

然而，非農數據的發布徹底顛覆了這種看法。利率期貨市場的定價顯示，聯準會 9 月降息的機率從數據發布前的不到 40%，急遽攀升至 84%，且市場預期年底前至少會降息兩次，降息幅度約為 61 個基點。

這也促使那些在 7 月期間遭受虧損、甚至平倉離場的投資人，在上週五匆忙重建部位，尋求在聯準會降息引發的殖利率曲線變陡中獲利。

WisdomTree 固定收益策略主管 Kevin Flanagan 表示：「我們現在看到的是一個完全不同的勞動力市場背景，沒有什麼比下修逾 25 萬人的就業數據更能改變敘事的了。」

殖利率曲線「牛陡」：長期策略的春天

「殖利率曲線趨陡」的策略，指的是投資人押注短期和長期債券殖利率之間的息差將擴大。通常情況下，在經濟前景不明朗或聯準會準備降息時，對利率變動更為敏感的短期債券殖利率會更快下降，從而拉大與長期債券殖利率之間的差距。

這種策略自 4 月以來一直處於低迷狀態，但在上週五得到了徹底爆發。對利率變動最敏感的兩年期美債殖利率單日下跌超過 25 個基點，創下自 2023 年 12 月以來的最大單日跌幅。這使得短期和長期殖利率之間的差距擴大，為堅持此策略的投資人帶來了可觀的利潤。

RBC Global Asset Management 旗下 BlueBay 固定收益部門首席投資官 Mark Dowding 指出：「我們仍然看好殖利率曲線變陡的觀點，因此很高興看到當前價格走勢。」

儘管非農數據為降息提供了有力證據，但市場仍面臨諸多挑戰。摩根大通投資管理公司投資組合經理 Priya Misra 認為，雖然 9 月降息的可能性提高，但並非板上釘釘，因為失業率仍處於低位，且美國仍面臨更高關稅可能帶來的通膨上行風險。

她表示，就業疲軟與通膨持續升溫之間的「更大矛盾」，可能會讓市場在消化降息時機和速度時，經歷一段崎嶇不平的旅程。

此外，聯準會下一次政策會議前，還有兩份重要的通膨報告和另一份就業報告將陸續發布，這些數據都將對聯準會的決策產生關鍵影響。同時，美國政府本週將發行 1,250 億美元的公債，大量供給可能推高長債殖利率，進一步支撐殖利率曲線的陡化趨勢。

Marlborough Investment Management 投資組合經理 James Athey 表示，雖然他仍持有殖利率曲線陡峭化的策略頭部為但這一趨勢可能需要時間才能進一步發展，需要更多證據來證明經濟成長放緩。