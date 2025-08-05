鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-08-05 17:00

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美國上周五 (1 日) 公佈的非農就業數據遠不及市場預期，就像一顆重磅炸彈投入金融市場，引發了市場對美國經濟衰退的廣泛擔憂。數據公佈後，美債殖利率大幅下滑且跌勢一直延續到周一(4 日)。10 年期美債殖利率周一收跌約 2 個基點至 4.19%，2 年期美債殖利率也下跌約 1 個基點至 3.68%。

非農就業數據崩盤！德銀：美債正經歷230年來最慘周期 五年報酬率史上最差（圖：Shutterstock）

美國勞工部上周五發布的數據顯示，美國 7 月就業成長大幅放緩，非農業就業人數僅增加 7.3 萬個，這一數字遠低於市場預期的 11 萬個。同時，5 月和 6 月非農業新增就業人數也從先前的 14.4 萬人、14.7 萬人，大幅修正至 1.9 萬人、1.4 萬人，合計修正人數減少 25.8 萬人。此外，失業率也從 6 月的 4.1% 小幅上升至 4.2%。

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非農數據清楚地揭示了美國勞動市場的疲軟態勢，進一步加劇投資人對未來美國經濟成長放緩的擔憂，市場對聯準會 (Fed) 將透過降息來支持經濟活動的預期也隨之提升。

德意志銀行策略師 Jim Reid 則在最新報告中提醒人們專注於一個具有特殊意義的時間節點，也就是五年前的 8 月 4 日，當時 10 年期美債殖利率創下歷史新低的 0.51%。自 1790 年有記錄以來，這一數值從未如此低。

從如此低的票面利率起步，截至目前殖利率已上升近 400 個基點。根據 Reid 計算，10 年期美債及其歷史替代品在這段時間內創下有史以來最糟糕的五年報酬率。

除了這兩個極端情況外，在過去 230 多年裡，10 年期美債以五年為周期的名目滾動年化報酬率僅有少數幾次跌入負值區域。

在扣掉通膨的實質報酬率方面，也僅有三個時期比過去五年更糟，分別是 1790 年代、第一次世界大戰結束後以及 1981 年之前的五年。

不過，在 1981 年到 1986 年，人們見證了 10 年期美債史上次佳的五年年化報酬率，經通膨調整後年化報酬率約為 20%，但如今 10 年債殖利率起點約為 4.25%，接近長期平均水平，要想在 2030 年前複製這段歷史表現幾乎不可能。