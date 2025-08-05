鉅亨網編譯段智恆 2025-08-05 02:30

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《路透》報導，美國避險基金橋水聯合公司 (Bridgewater Associates) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 周一 (4 日) 表示，他同意美國總統川普撤換勞工統計局 (BLS) 局長的決定，因為「他認為數據品質不佳」，但也呼籲川普公開說明解職原因，以免引發外界對經濟數據政治化的疑慮。

川普撤換BLS局長 達里歐支持但呼籲公開理由(圖：REUTERS/TPG)

達里歐在社群平台 X 發文指出，領導人若為政治目的「操弄數字」，將構成嚴重問題。他呼應外界對美國官方經濟數據品質的擔憂，並強調總統應針對撤換局長的決定「闡明理由」。川普上周解職勞工統計局局長 Erika McEntarfer，指控她操弄就業數據，但未提出證據。

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達里歐表示，就業數據估算方法「過時且容易出錯」，並點名上周五公布的就業數據大幅修正為例，稱修正後結果更接近民間估算，顯示現行統計方法確實有問題。他呼籲政府「大幅改革」經濟數據的統計與評估方式，以更準確反映經濟現況。

批評者警告，川普此舉恐削弱外界對官方經濟數據的信任。摩根大通 (JPM-US) 首席美國經濟學家 Michael Feroli 警示，數據蒐集過程政治化的風險不容忽視。川普則於周日表示，將在 3 至 4 天內宣布新的勞工統計局局長人選。