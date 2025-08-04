ChatGPT 周用戶數破七億！OpenAI 年化營收達130億

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-04 23:25

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根據《CNBC》周一（4 日）報導，OpenAI 的 ChatGPT 本周活躍用戶數將突破 7 億，較今年 3 月的 5 億大幅成長，年增逾四倍。同時，該公司也成功從頂尖投資機構募得 83 億美元，年化營收更已上看 130 億美元，顯示投資人對 AI 平台的熱情持續高漲。

ChatGPT 用戶數持續飆升，每週活躍用戶預計將突破7億大關，成長動能驚人。(圖:Shutterstock)

這項數據涵蓋所有 ChatGPT 的 AI 產品，包括免費版、付費的 Plus、Pro、Enterprise、Team 以及 Edu 等方案。據 OpenAI 公布的資料，其每日用戶發送訊息數已突破 30 億則，且成長速度持續加快。

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「每天，人們和團隊都在學習、創造和解決更棘手的問題。」ChatGPT 產品副總裁 Nick Turley 如此表示。

目前，ChatGPT 的付費企業用戶已達到 500 萬，高於 6 月的 300 萬，顯示企業與教育機構正加速導入 AI 工具。

就在此里程碑達成前，OpenAI 上周才從頂級投資人手中獲得 83 億美元的資金。據一位不願具名的知情人士透露，這筆投資是軟銀（SoftBank）主導的 400 億美元募資案的一部分。該募資案超前完成，且認購金額是原定計畫的五倍。

目前，OpenAI 的年化經常性營收（ARR）已從 6 月的 100 億美元增至 130 億美元，並預計在年底前突破 200 億美元。