鉅亨網編譯段智恆 2025-08-05 00:40

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根據《CNBC》與《NBC 新聞》報導，美國總統川普周一 (4 日) 聲稱，上周公布的就業報告被「操弄」，並指單月修正數據是「捏造」，此舉引發外界批評，認為白宮正企圖削弱民眾對官方經濟統計的信任，以為川普上周撤換勞工統計局 (BLS) 局長的舉動辯護。

川普稱就業報告遭「操弄」 白宮為撤換BLS局長辯護(圖：REUTERS/TPG)

川普在社群媒體發文指稱：「上周的就業報告是被操弄的，就像總統大選前的數據一樣被操弄！」他批評最新報告呈現疲弱的就業市場，並指前兩個月的數據下修是「故意捏造」，目的是淡化共和黨的成功。

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白宮國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett) 也在《CNBC》節目中說：「美國政府各部門有許多人處處在抵制川普，我們要引入具有高專業水準的新任官員，讓他們以全新角度檢視問題，確保數據的透明與可靠。」

川普上周五在疲弱的 7 月就業報告公布數小時後，突然宣布撤換 BLS 局長 Erika McEntarfer，並承諾將任命新的統計主管。哈塞特稱，唯有更換經濟數據蒐集機構的領導層，才能「保護數據完整性」。

然而，專家指出，BLS 的就業報告修正屬正常流程，因初步數據基於企業回報的即時資料，後續隨更多企業補報而調整，數據通常會更趨精確。前 BLS 局長 William Beach(由川普任命) 在《CNN》表示：「局長不負責數據蒐集，她甚至要到發布前兩天才會看到數據，解僱她沒有任何道理。」

值得注意的是，當 BLS 數據對白宮有利時，川普過去不吝在社群媒體上高調宣揚。例如今年 3 月就業成長優於預期時，他曾發文稱「好極了，遠超預期，證明經濟政策有效！」但如今，川普卻轉而質疑同一套統計方法的可信度。

此舉引發外界擔憂，川普正以與 2020 年大選後相似的策略，將不利的官方數據指控為「政治陰謀」，可能削弱民眾對經濟數據的信任。分析認為，白宮正試圖利用對 BLS 的批評，不僅為撤換局長辯護，也為推動更符合川普降息與經濟論述目標的新政策鋪路。