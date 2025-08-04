〈財報〉安森美Q2業績平平、Q3展望沒驚喜 股價承壓下挫
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國晶片製造商安森美半導體 (ON Semiconductor, Onsemi)(ON-US) 周一 (4 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 7/4) 財報，營收與獲利大致符合華爾街預期，但股價仍在盤前下跌近 4%，開盤後仍延續頹勢挫跌逾 10%，截稿前下跌 10.80%，每股暫報 50.69 美元。
該公司第二季淨利為 1.703 億美元，換算每股盈餘 0.41 美元，低於去年同期的 3.382 億美元、每股 0.78 美元。扣除一次性項目後，調整後每股盈餘為 0.53 美元，符合分析師預期；營收則年減 15% 至 14.7 億美元，略高於市場預估的 14.5 億美元。
展望第三季 (本季)，安森美預期營收將落在 14.7 億至 15.7 億美元之間，與市場預估的 15 億美元接近；每股盈餘預測為 0.51 至 0.61 美元，符合分析師預期的 0.53 美元。執行長 Hassane El-Khoury 表示，公司終端市場開始出現穩定跡象，並指出持續的業務轉型讓營運模式更加可預測，安森美「有望在市場復甦時受益」。
安森美股價今年以來累計下跌約 10%，過去 12 個月則下跌 16%，主因來自汽車市場需求疲軟。公司今年 2 月宣布裁減 9% 員工、約 2,400 人，以控制成本並推進新產品開發。
儘管短期需求承壓，市場認為財報顯示公司業務正在觸底並穩定，符合預期的獲利與展望有助於減緩投資人擔憂。不過，隨著汽車及工業市場復甦仍需時間，股價短期壓力可能延續。
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