鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-02 22:10

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波克夏第二季營業利潤下滑4%！巴菲特警告關稅衝擊影響。(圖：REUTERS/TPG)

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其中，波克夏的保險承保業務疲弱為主要拖累，但鐵路、能源、製造、服務與零售等板塊的利潤則均呈現年增。

此外，波克夏也明確對川普推動的關稅政策表示擔憂，強調快速變動的國際貿易與關稅爭端，為波克夏業務與投資帶來潛在風險。

波克夏在其盈利報告中表示指出：「2025 年上半年，國際貿易政策和關稅局勢的變化速度加快，未來結果仍高度不確定，」並進一步警告，這些政策「可能對波克夏大多數、甚至全部營運業務與股票投資，造成不利影響」，進而影響整體財務表現。

儘管市場動盪，波克夏截至 6 月底的現金儲備仍達 3,441 億美元，僅較 3 月底的 3,470 億美元略為下滑。

然而，即使波克夏股價較歷史高點下跌超過 10%，公司仍未於 2025 上半年進行股票回購。