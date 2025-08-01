鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-01 15:31

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黃金價格在周五 (1 日) 亞洲交易時段持穩，但預計將連續第三周下跌。主要原因是美元的強勁走勢，抵銷了美國貿易緊張局勢所帶來的避險需求。現貨黃金微漲 0.2% 至每盎司 3396.25 美元，黃金期貨則維持在 3348.10 美元。

川普關稅加劇貿易緊張 美元走強成金價反彈絆腳石(圖:shutterstock)

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聯準會維持利率不變的決定，以及美國貿易政策的不確定性，均對美元構成了提振作用。

美國總統川普周四簽署行政命令，加劇了關稅行動，推出了嚴厲的「對等關稅」，目標鎖定十多個國家。具體稅率包括對南韓商品徵收 15%、台灣出口 20%、泰國出口 19% 以及印度出口 25% 的關稅。此外，針對加拿大商品的關稅也已從 25% 上調至 35%，理由是加拿大在阻止芬太尼進入美國方面的努力不足。

在金屬市場方面，表現則有所分歧。鉑金期貨上漲 0.4% 至每盎司 1,298.35 美元，而白銀期貨則微跌 0.1% 至每盎司 36.682 美元。倫敦基準銅期貨上漲 0.5% 至每噸 9,655.95 美元，但美國銅期貨則下跌 0.2% 至每磅 4.423 美元。