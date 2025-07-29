鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-29 14:40

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富達國際預測，由於美國聯準會為支撐美國經濟而降息、美元走軟以及各國央行持續增持黃金儲備，黃金價格有望在明年底前達到每盎司 4000 美元。

富達國際：美元走軟+Fed降息 金價明年底上看4000美元(圖:shutterstock)

富達多資產基金經理 Ian Samson 表示，公司對金價走勢樂觀，旗下部分跨資產投資組合近期已增持黃金部位，尤其是在金價自 4 月觸及每盎司 3500 美元以上的歷史高點後，出現回落之際。一些基金在過去一年中，甚至將黃金配置比例從 5% 提高了一倍。

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Samson 解釋，看好黃金的主因是看到了聯準會採取更「鴿派」政策的明確路徑。他指出，美國經濟放緩可能會使鴿派陣營在政策制定中獲得更大影響力，因為在經濟增長疲弱的環境下，美元往往會走軟。

此外，聯準會主席鮑爾的任期將於明年 5 月結束，在新任主席方面，川普總統持續施壓要求降息，這使得下一任主席可能更傾向於實行較低的借貸成本政策。無息黃金通常會在美元走軟和利率放鬆時受益。

儘管近期隨著美國貿易談判取得進展，對全球經濟最壞情景的擔憂有所緩解，避險需求略有降溫，導致金價在過去幾個月內窄幅震盪。然而，Samson 認為，儘管可能避免了早前預期的「末日情景」，但針對美國約 11% 進口商品徵收 15% 的關稅，預計仍將導致經濟放緩。

富達對黃金的樂觀展望與高盛集團的看法一致，後者在近期季度報告中也預期金價最終將漲至每盎司 4000 美元。儘管如此，也有持謹慎態度的機構，如花旗集團預測金價將走弱。現貨黃金價格近期約為每盎司 3315 美元。