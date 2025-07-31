鉅亨網新聞中心 2025-07-31 16:20

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特斯拉 (TSLA-US) 的機器人計程車服務 Robotaxi 正在美國奧斯汀的試點運營中，竟傳出涉及火車軌道的險情，引發了外界對其自動駕駛技術安全性，特別是「純視覺」FSD（全自動輔助駕駛）系統在城市環境中軌道識別能力的廣泛擔憂。

特斯拉Robotaxi 傳在奧斯汀險與火車相撞。(圖:shutterstock)

儘管特斯拉全力推動其自動駕駛雄心，但這些事故凸顯了實現真正安全可靠的 Robotaxi 服務所面臨的嚴峻挑戰。

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中國財富網日前發布了一篇對特斯拉 Robotaxi 業務表示懷疑的文章，其中有一個案例提到，奧斯汀運營的特斯拉 Robotaxi 險些與迎面駛來的火車相撞。

該事件發生在本週一，一輛在奧斯汀擴大服務範圍的特斯拉 Robotaxi，在列車即將駛近時，竟試圖違規穿越鐵路軌道。根據特斯拉愛好者 Joe Tegtmeyer 發布的影片，所幸車內的人類安全監控員及時介入，才避免了一場可能釀成災難的嚴重事故。

這起險情不僅引發了聯邦層面的審查，也讓外界對特斯拉執行長馬斯克的自動駕駛願景的可行性提出質疑。儘管這則消息並未被廣泛傳播，但經多個網站證實，確有其事。

更令人擔憂的是，這並非特斯拉車輛首次在軌道附近發生狀況。在 Robotaxi 試點運營的前幾週，一輛 Model 3 在使用 FSD 功能時，也曾不慎駛入火車軌道並發生車禍。

這些事件似乎共同指向特斯拉純視覺 FSD 系統在辨識城市內鐵軌時存在潛在的系統性缺陷。

該篇文章特別引用了奧斯汀的這起險情作為例證，指出媒體和社群對此類事件的「沉默」令人不安。並強調，經過查證這起事故確實發生過。