鉅亨網新聞中心 2025-07-28 15:20

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《財富》雜誌：馬斯克的豪賭危險了 Robotaxi恐難以推廣。(圖:shutterstock)

《財富》雜誌報導，最近發生的一起險些釀成事故的事件，以及來自早期測試員和數據分析的質疑，都為特斯拉實現其宏大目標蒙上了一層陰影。

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特斯拉的自動駕駛計程車服務在奧斯汀擴展運行範圍的當天，一位乘客喬 · 泰格邁爾（Joe Tegtmeyer）所乘坐的特斯拉，在火車駛近時試圖非法穿越鐵路道口。泰格邁爾在 X 平台上表示，車輛未能識別到火車，安全員不得不緊急停車。

儘管泰格邁爾對此泰然處之，並呼籲增加車輛數量以縮短等待時間，但這起事件凸顯了特斯拉軟體仍需改進的問題。目前奧斯汀僅投放約 10 輛車，導致等待時間長達 20 分鐘。

埃利亞斯 · 馬丁內斯（Elias Martinez）作為最早參與特斯拉全自動駕駛（FSD）Beta 測試的人員之一，對此並不感到意外。他承認特斯拉的軟體在過去四年中取得了長足進步，但他認為現有證據表明，該技術遠未達到馬斯克今年 5 月提出的首日即可支持 1 萬輛汽車的宏大目標。

馬丁內斯對《財富》雜誌指出，特斯拉的 FSD 計程車仍會頻繁出現闖紅燈或在錯誤車道行駛等問題。他強調，每增加一輛車，發生碰撞的統計機率就越大，任何無人駕駛計程車服務都需要近乎完美才能安全擴大規模，而特斯拉目前尚未展現出這種跡象。

對銷量下滑的分心之舉？

馬丁內斯主持的眾包計畫「FSD 社區追蹤器」是目前公開可用的、針對特斯拉自動駕駛技術最複雜且最可靠的經驗數據收集與分析平台。該追蹤器簡單易用，FSD Beta 測試員會即時將出現的問題記錄到車載娛樂資訊系統中。

目前數據顯示，即使是特斯拉最新的 FSD 版本（5 月推出的 13.2.9 版），在城市和高速公路上平均每行駛約 340 英里（約合 547 公里）就會發生一次嚴重脫管。馬丁內斯直言，馬斯克聲稱「很難發現脫管情況」的說法是「胡說八道」。

馬丁內斯認為，特斯拉更專注於不惜一切代價實現馬斯克設定的 6 月上線時間表，而非完善實際的核心技術。由於今年上半年特斯拉電動車需求銳減，且 Cybertruck 在商業上表現不佳，馬斯克可能需要一些新的亮點來安撫投資者。

他將此舉視為「對銷量下滑的分心之舉」，並表示「馬斯克在豪賭」。值得注意的是，特斯拉車主收到的最後一次重大更新是在 7 個月前發布的 13.2.1 版本。特斯拉公司對此文或 FSD 自動駕駛技術相關的置評請求未予回應。

馬斯克將未來押注於顛覆性科技

當特斯拉舉行第二季財報電話會議時，馬斯克將面臨一系列關於其無人駕駛計程車試點路線圖的質詢。投資者迫切想知道奧斯汀的 10 輛車何時能擴展到覆蓋全國的數千輛，以及特斯拉需要多長時間才能超越其勁敵 Waymo。Waymo 最近創下了 1 億英里的完全無人駕駛里程紀錄，而特斯拉目前在這一領域的里程數仍為零。

這項技術潛力巨大，特別是對於殘障人士等邊緣化群體。例如，法律意義上的失明者傑西 · 沃林斯基（Jessie Wolinsky）表示，Waymo 的「可信乘客計畫」給予了她前所未有的安全感和獨立性。馬斯克已將公司的命運押注於無人駕駛計程車服務，該服務的利潤將用於資助其正在開發的 Optimus 人形機器人計畫。

若求信任 數據必先完全透明

自動駕駛本質上是一項與統計機率息息相關的技術。儘管搭飛機被認為是最安全的大眾運輸方式，因為 99.9999% 的航班都能安全降落，但無人駕駛計程車面臨的變數遠超飛機。特斯拉和 Waymo 等公司需要證明其技術能達到類似的可靠性水平。

這需要廣泛而詳細的數據，而這正是馬丁內斯在特斯拉社群幫助下收集的那類數據。然而，特斯拉非但沒有透過透明化來贏得公眾信任，反而正在向聯邦監管機構施壓，要求封存其無人駕駛出租車的安全記錄，聲稱這些數據出於商業原因必須保密。

馬丁內斯認為，這不應該是商業機密，車輛在公共道路上行駛，數據就需要公開。他強調：「若真想贏得信任，就必須做到完全透明。」

馬斯克僅公布其 FSD Beta 計畫（現稱為「FSD 監督版」）的季度碰撞統計數據：今年前三個月，特斯拉車輛在發生事故前平均行駛了 744 萬英里。雖然這比美國一般駕駛平均 70 萬英里的安全行駛里程出色，但這些並非完全無人駕駛計程車的里程，且在碰撞發生前需要駕駛員進行幹預。

馬丁內斯認為，即使是這些數據，在被採信前也應先由監管機構獨立審核，以避免公司過濾數據以符合自身敘事立場。

地理擴張 更像公關噱頭

特斯拉對此的回應似乎是輕描淡寫。馬斯克甚至在 X 平台上轉發了奧斯汀無人駕駛計程車服務擴大覆蓋範圍的地圖，其形狀類似巨型生殖器，並將車費從每次行程 4.20 美元上調至 6.90 美元，這兩個數字馬斯克經常用於達到滑稽效果。

簡而言之，此次地理擴張更像是公關噱頭，而非實質進展。營運收費的車輛數量似乎並未改變，特斯拉仍在限制可使用該服務的人數，且車內仍配備人類安全員。在預測網站 Polymarket 上，投機者認為特斯拉能在今年剩餘時間內於美國任何地點提供功能完備的無人駕駛計程車服務的機率已從一個月前的 86% 大幅下降至 42%。