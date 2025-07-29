〈財報〉醫療成本飆升 聯合健康Q2表現不如預期 調降全年展望 

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-29 19:30

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聯合健康集團 (UNH-US) 周二 (29 日) 公布第二季財報並重新確立了全年展望，但其財測不及華爾街預期，反映出醫療成本高漲與監管挑戰的影響。

聯合健康Q2表現不如預期 調降全年展望 (圖:shutterstock)

關鍵財務數據與展望

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• 2025 年第二季度業績：調整後每股盈餘為 4.08 美元，總營收達 1116 億美元。雖然營收大致符合預期，但調整後每股盈餘低於分析師預期的 4.48 美元。

• 2025 年全年展望：公司預計全年營收介於 4455 億美元至 4480 億美元，調整後每股盈餘至少 16.00 美元。此預期較先前有所下調，且不及華爾街分析師普遍預期的每股 20.91 美元和 4491.6 億美元營收。

• 營運挑戰：醫療成本超預期和聯邦醫療保險 (Medicare) 資金減少是導致財測下修的主要因素。第二季醫療照護比率 (Medical Care Ratio) 升至 89.4%，較去年同期大幅增加 430 個基點，顯示醫療費用支出增長快於保費收入。聯合健康保險 (UnitedHealthcare) 和 Optum 部門的營運收益均有所下降。

公司應對與未來展望

執行長 Stephen Hemsley 表示，聯合健康集團已踏上嚴謹的道路，目標是恢復為高效能公司。公司預計將在 2026 年恢復盈利增長。

在第二季，公司透過股息和股票回購向股東返還 45 億美元，並將季度股息提高 5%。

儘管公司對其業務實踐充滿信心，但正配合美國司法部對其參與聯邦醫療保險計畫的調查。這些調查主要關注公司如何利用醫療專業人員收集診斷資訊，可能導致聯邦醫療保險支付增加。