美消費者信心7月回升 但勞動市場仍有隱憂

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-07-29 22:56

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美國 7 月消費者信心指數止跌回升，升至 97.2，主要受惠於對經濟前景和勞動市場的擁憂緩解。川普本月初簽署預算法案，將第一任期內的減稅措施永久化並鼓勵企業投資，有助提振民眾信心。

美國7月消費者信心指數回升至97.2，結束上月下滑走勢。(圖:Reuters/TPG)

美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (28 日) 公布數據顯示，消費者信心指數 7 月上升 2 點至 97.2，優於彭博調查經濟學家的預期中位數為 96，前值自 93 上修至 95.2。

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未來六個月預期指數 7 月攀升至 74.4，創下今年 2 月以來新高，但現況指數則為 131.5。

美國消費者對未來 6 個月的預期指數 7 月攀升至 74.4，創 2 月以來新高，顯示民眾對經濟前景的信心回升。(圖：ZeroHedge)

川普預算法案緩解通膨憂慮

川普總統本月初簽署《大而美法案》，將 2017 年減稅措施永久化並提供企業投資誘因，讓消費者對通膨和美國整體經濟的擔憂有所緩解。儘管指數上升，但仍低於疫情前水準，而高進口關稅可能讓通膨居高不下，就業市場也在降溫。

經濟評議會資深經濟學家 Stephanie Guichard 在聲明中表示，雖然部分消費者對該法案的正面經濟影響感到樂觀，但也有人表達擔憂。

勞動市場仍有隱憂

認為「工作難找」的消費者比例升至 18.9%，創下 4 年來新高。認為「工作充足」的比例也有上升，但幅度較小。這兩項數據的差距是經濟學家密切關注的就業市場指標，目前已降至 2021 年 3 月以來最小差距。

美國消費者對就業可用性的評估連續第七個月減弱，達到 2021 年 3 月以來的最低水準。(圖：ZeroHedge)