聯準會改革已悄悄開始！川普未等鮑爾卸任就出手調整政策走向

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-29 16:50

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儘管聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）尚未離任，從監管政策放寬到內部人事與預算重組，美國總統川普與其高層幕僚已悄悄展開對聯準會的全面改革。

川普的聯準會改革已悄悄開始。(圖：Shutterstock)

根據《CNN》報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上週就曾表示，川普政府將聯準會列為改革重點之一，並批評該機構內部人員多為學術出身的經濟學博士，卻「看不出具體貢獻」。

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聯準會推動監管鬆綁 川普提拔鮑曼作為執行者

川普針對聯準會改革的第一步，是提拔鮑曼（Michelle Bowman）為聯準會理事會副主席，主責銀行監管。鮑曼自 2018 年起擔任理事，如今被視為川普「去管制化」經濟政策的執行者。

鮑曼上任後，聯準會即開始重新審視並放鬆 2008 年全球金融危機後推出的一系列銀行監管規則。

例如，聯準會上個月就提議，全面調整全球性銀行針對總槓桿比例（即包含貸款與國債等具風險資產）所需持有的資本緩衝金額。該提案已於 6 月底獲得理事會通過。

美國最大的幾家銀行對這項決定表示歡迎，認為這將使它們能夠向企業和消費者提供更多貸款。

然而，前任銀行監管官員 Michael Barr 警告，此舉恐導致大型銀行資本基礎薄弱，增加整體金融風險。

上週，鮑曼也在華盛頓聯準會總部主持為期一天的銀行監管會議，明確表達簡化規則的方向已成為聯準會新目標。

聯準會人力與預算成改革新戰場

除了放鬆監管，川普政府也將聯準會的龐大人力與預算列為改革對象。

為響應川普政府提高效率的整體方針，今年 5 月，鮑爾向全美約 24,000 名聯準會員工發出備忘錄，宣布未來數年將裁員 10%。

儘管如此，川普陣營似乎認為仍不夠。貝森特呼籲進一步精簡機構，前聯準會理事、被視為鮑爾接班人選的沃什（Kevin Warsh）也直言，聯準會內部仍有大量「冗餘」。

自 2022 年中起因升息政策導致利息支出增加後，聯準會至今累積虧損已超過 2,200 億美元。川普陣營頻頻引用此數據作為批評聯準會效率不彰的理由，並指責其資金使用不當。

此外，聯準會 25 億美元的總部整修預算也曾引起川普不滿，儘管他近期巡視後態度稍有軟化，但仍高度關注聯準會財政支出。

然而，大規模裁員並非易事。聯準會前資深顧問 Bill English 就指出，主席雖有權解雇高階人員，但若要大規模縮編，仍須經理事會多數通過。