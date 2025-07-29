鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-29 16:20

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儘管美國總統川普政府近期與歐盟及日本達成的關稅協議在市場上引發積極反應，但其對美國消費者的實際影響正悄然浮現，尤其是在汽車產業。

川普貿易協議推高成本 新車均價將突破5萬美元。(圖:shutterstock)

據多家產業機構的測算，在 15% 的新關稅全面實施後，美國市場新車的平均售價預計將首次突破 5 萬美元大關。這項政策變革不僅牽動汽車製造商的利潤，更直接影響數百萬家庭的購車與用車成本。

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上週末，美國宣布對來自歐盟和日本的大部分進口商品徵收 15% 的統一關稅，其中包含汽車及零件。儘管此稅率低於先前威脅的 30%，但仍高於業界預期，且覆蓋範圍廣泛。白宮將此稱作「重大突破」，市場短期內也因政策確定性回歸而表現樂觀。

從油價到車價 消費者失去「喘息空間」

然而，這項政策的代價最終將轉嫁到終端消費者身上，特別是在汽車領域。Kelley Blue Book 數據顯示，目前美國新車平均售價已接近 49,000 美元。若新關稅全面計入供應鏈成本，預計將使這一數字再上漲 3,000 美元以上，部分豪華品牌車型的漲幅甚至可能更高。

Marex 分析師 Edward Meir 指出，這些關稅協議雖對美元有利，並降低了黃金等避險資產的吸引力，同時也推動了風險偏好回暖，但「結果是消費者最終要為更高價格買單。」

在經歷了疫情後的供應鏈危機與通脹衝擊後，美國汽車價格早已大幅攀升。10 年前，一輛新車的平均價格僅約 3 萬美元，而如今，不僅新車價格昂貴，保險、維修和零件成本也同步上漲，讓消費者倍感壓力。

儘管 2024 年下半年以來新車價格有所回落，這主要得益於利率穩定和供應回升。然而，根據 Cox Automotive 與穆迪聯合發布的「購車可負擔性指數」，美國普通購車者仍需用約 37 週的工資來購買一輛新車。雖然這低於 2022 年 42 週的峰值，但仍遠高於 2012 年至 2021 年的平均水平。

進口車型廣泛受影響 美日歐車企首當其衝

美國市場近 46% 的汽車依賴進口，其中大多數經濟型車款幾乎完全依靠進口來滿足市場需求。豐田 Prius、Subaru Impreza、馬自達 Miata 等日系車型均在此次關稅的影響範圍內。來自歐洲的大眾 Golf、奧迪、賓士、寶馬等品牌也將因 15% 的新關稅而變得更加昂貴。

更值得關注的是墨西哥與加拿大。儘管目前尚未與這兩個國家達成新協議，但川普政府已對不符合本地零件比例的產品徵收高達 25% 的懲罰性關稅，這將直接影響產自這兩國的熱銷車型，如福特 Maverick、雪佛蘭 Blazer、本田 Civic 和 Lexus RX 等。

此外，美國本土製造的車型也無法倖免。由於部分零件仍需進口，企業面臨原料（特別是鋼鐵與鋁）價格上漲的壓力。川普年初起對大部分進口鋼鋁徵收 50% 的關稅，進一步壓縮了車企的利潤空間。

通用汽車與 Stellantis 已在第二季財報中明確表示，關稅政策正在侵蝕其獲利能力。外界預計，福特在 7 月 30 日公佈的財報中也將傳遞類似訊息。

分攤成本只是時間問題 「降價承諾」恐難兌現

儘管目前多數車型尚未調價，但業內普遍預期，汽車製造商將在未來幾個月內逐步將關稅成本轉嫁給消費者。耶魯預算實驗室早前測算，若徵收 25% 的全面進口車關稅，將推動每輛車成本上漲 6,400 美元。即便當前稅率為 15%，最終成本也難以完全由製造商承擔。

一位產業分析師指出：「企業或許會暫時壓縮利潤應對，但他們不會承擔全部漲價壓力，尤其是在股東對利潤回報有要求的情況下。」諷刺的是，川普在 2024 年大選時曾承諾「把價格降下來」，但今年初他卻公開表示：「我根本不在乎車企是否因此漲價。」