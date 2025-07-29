鉅亨網新聞中心 2025-07-29 15:50

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華爾街日報評論指出，美國總統川普如願獲得了他心愛的 15% 關稅，但從歐洲幾乎一無所獲。

川普對歐盟的關稅勝利 是一場「無獲」交易？（圖：REUTERS/TPG）

美國和歐洲宣布達成協議，避免了互相報復的貿易戰升級，讓兩大經濟體免於更大範圍的損害。

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川普總統與歐盟委員會主席馮德萊恩將此協議宣佈為重大成果，但這主要是為了讓人鬆一口氣。川普曾威脅對歐盟商品徵收 30% 的關稅，而歐洲則已做好對美國飛機、汽車、家禽、鋼鐵等許多產品進行報復性打擊的準備。

歐洲本來可以發射更猛烈的重磅武器，包括限制美國投資，並對在歐洲運營的美國公司徵收重稅。

美國政府將以 15% 的統一稅率對所有歐盟進口商品加徵關稅，該稅率高於現行的 10%，更遠高於今年 1 月平均不到 5% 的水準。這意味著歐盟將部分擺脫川普 25% 的汽車關稅壓力，儘管對歐盟鋼鐵和鋁材各自徵收 50% 的邊境稅的做法似乎仍會持續下去。

川普大力宣揚歐盟承諾購買約 7,500 億美元的美國能源、在美投資 6,000 億美元，並採購美國武器。然而，這些交易在無協議之時也大多會自然發生——歐洲各國為擺脫對俄羅斯能源的依賴，早已與美國液化天然氣供應商簽訂了長期合約。

歐洲已是美國最大的海外投資者，2023 至 2024 年間歐洲直接投資金額增加了約 2,000 億美元。

即便在一個未明確的時期內將其放大 3 倍，也難稱何等輝煌的戰果。順便提一句，根據國際收支核算，這些投資流入反而會擴大美國的貿易逆差，川普恐怕並不會對此感到高興。

隨著俄羅斯在烏克蘭問題上日益咄咄逼人，歐洲防務開支也在上升。自 2022 年 2 月俄國入侵烏克蘭以來，德國重整軍備的重要措施之一便是採購 F-35 戰機。

但遺憾的是，這項協議似乎並未觸及美國對歐洲的最大商業不滿——數位稅、針對美企的懲罰性監管，以及諸如基因改造食品限制和禁用激素促生牛肉等看似「食品安全」的障礙。

同樣，川普長期詬病的歐洲藥價過低問題，也並未因協議而得到任何緩解。

川普似乎已放棄這些目標，傾心於他的關稅政策。而這無異於向美國消費者和企業（包括製藥原料進口商）徵稅。透過關稅讓美國人支付更多藥品費用，這是懲罰歐洲價格控制措施的奇怪方式，因為歐洲允許美國藥品創新免費使用。

歐洲或許會認為，支付 15% 的統一關稅以避免更高的產業關稅更為有利，而且無論如何，美國法院很可能會駁回川普一意孤行的關稅。美國聯邦巡迴上訴法院將於週四就《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）聽取辯論，川普正利用該法案為其全球關稅的合理性辯護。

隨著川普收回最嚴重的貿易威脅，他的支持者們卻在玩弄一種相當於在言論和政治上「誘餌」的把戲。由於沒有出現經濟衰退或全球關稅螺旋式上升，他們說他的貿易政策非常成功。沒有第二次大蕭條，所以批評者一定是錯的。