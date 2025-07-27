鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-27 00:47

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美國總統川普週六（26 日）於社群媒體發文表示，他已致電泰國與柬埔寨領導人，要求雙方停止近日爆發的邊境衝突，並警告只要戰火未息，美國將不會與兩國達成任何貿易協議。

川普警告泰國與柬埔寨：衝突不停貿易免談！(圖：Shutterstock)

川普在 Truth Social 上的貼文中指出，自己已經與柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）通過話，並表示：「我們恰好目前正在與這兩個國家（泰國、柬埔寨）進行貿易往來，但如果他們打仗，我們不想與任何一個國家達成任何協議。我已經告訴他們了！」

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川普強調，自己「正試圖簡化這個複雜局勢」，他指出，這場戰爭中有很多生命喪生，但這讓他想起了巴基斯坦和印度之間的衝突，而那場衝突最終被成功停止。

隨後，川普還表示，自己也與泰國代理總理 Phumtham Wechayachai 通過話。他說：「泰國和柬埔寨一樣，希望能立即實現停火與和平。我現在要將這訊息轉達給柬埔寨總理。」

近日，泰國與柬埔寨邊境爆發激烈衝突，雙方軍隊已連續三天動用火箭與火砲對抗爭議區域內目標進行轟炸。Wechayachai 週五（25 日）向媒體坦言，衝突「正在升級中」，並警告可能「發展為戰爭」。

川普本週末正訪問蘇格蘭，除了前往其高爾夫球場外，也可能與歐盟洽談貿易協議。他預計將於週日與歐盟執委會主席范德萊恩（Ursula von der Leyen）會晤。