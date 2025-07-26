鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-26 16:40

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以色列總理納坦雅胡和美國總統川普週五（25 日）似乎宣布放棄與哈瑪斯在加薩的停火談判，兩人均表示，巴勒斯坦武裝分子顯然不願達成任何協議以結束加薩衝突。

加薩停火談判破裂？納坦雅胡、川普對哈馬斯語氣轉強硬。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，納坦雅胡表示，以色列目前正在考慮「替代」方案，以實現其目標，即將人質從加薩地帶帶回，以終結哈瑪斯對加薩的統治。

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川普則表示，他認為哈瑪斯領導人現在將被「追捕」，他告訴記者：「哈瑪斯真的不想達成協議。我認為他們想死。情況非常糟糕。事情已經發展到你必須完成任務的地步。」

《路透》指出，在國際社會日益擔憂飽受戰爭摧殘的加薩地帶日益惡化的飢荒之際，這些關於哈瑪斯停火談判的言論，幾乎未留下任何短期內重啟停火談判的空間。

對此，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則宣布，法國將成為第一個承認巴勒斯坦獨立國家的西方大國。英國與德國雖未跟進，但也呼籲立即停火。

英國首相施凱爾表示，英國政府只有在透過談判達成和平協議的情況下，才會承認巴勒斯坦獨立國家。

對於馬克宏的表態，川普則不以為然地回應：「他說什麼並不重要。他是個非常好的人。我喜歡他，但那番話毫無分量。」

以色列、美國代表團撤出卡達談判現場 談判陷僵局

週四（24 日），在哈瑪斯提交對加薩停火提議的回應數小時後，以色列和美國撤回了各自在卡達參加停火談判的代表團。

消息人士最初表示，以色列撤軍只是為了進行磋商，並不一定代表談判陷入危機。但《路透》認為，納坦雅胡的言論似乎表明，以色列的立場一夜之間變得更為強硬。

美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）表示，哈瑪斯應為此次談判僵局負責。納坦雅胡則表示威特科夫的判斷「正確」。

哈瑪斯高級官員納伊姆（Basem Naim）在臉書發文指出，這次停火談判具建設性，並批評威特科夫的言論旨在向以色列施壓。他表示：「如果對方有誠意，我們提出的條件是有可能達成協議的。」

加薩停火談判取得「一些進展」 卡達與埃及仍堅持斡旋

調解員卡達與埃及表示，最新一輪加薩停火談判取得了一些進展。他們強調，暫停談判是進程的正常組成部分，並表示將致力與美國合作，繼續推動停火協議的達成。

擬議的停火協議將暫停戰鬥 60 天，允許更多人道援助進入加薩，並釋放武裝分子扣押的剩餘 50 名人質中的一部分，以換取關押在以色列的巴勒斯坦囚犯。

不過，由於以色列與哈瑪斯在以軍應撤出加薩的程度以及若未達成永久協議，60 天後如何處理等問題上存在分歧，該停火談判進程一直受阻。