美前總統柯林頓現身艾普斯坦生日紀念冊！重量級名流祝賀信內幕曝

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-26 19:20

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2003 年為性犯罪嫌犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）舉辦的 50 歲生日所製作的精裝紀念冊中，最「重量級」的名字不是川普，而是美國前總統柯林頓（Bill Clinton）。

美前總統柯林頓現身艾普斯坦生日紀念冊。(圖：Shutterstock)

根據《華爾街日報》披露的文件內容，艾普斯坦前女友麥克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）親自籌辦該紀念冊，並積極邀請包括柯林頓在內的名流好友寫下生日祝賀文字，為這份皮革封面的特製大禮增添分量。

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最終，她如願以償。紀念冊內一頁，以柯林頓特有的潦草字跡寫著：「是不是挺欣慰的？走過這麼多年，經歷了那麼多學習與認知、冒險與（無法辨識的詞），依舊保有孩童般的好奇心、改變世界的動力和朋友帶來的慰藉。」

柯林頓發言人針對這則留言不願進一步評論，僅重申過去的聲明，稱柯林頓早於艾普斯坦 2019 年被捕的十多年前就已中斷聯繫，且並不知情對方涉及任何犯罪行為。

艾普斯坦紀念冊名流雲集、川普頁面引爭議

根據《華爾街日報》審閱的文件顯示，這些信件中有的只是普通的生日祝福，但也有不少露骨、帶有性暗示的粗俗玩笑。

該紀念冊內共有約 50 位留言者，除了柯林頓外，還包括美國總統川普、前任阿波羅全球管理董事長布萊克（Leon Black）、設計師王薇薇（Vera Wang）及媒體人扎克曼（Mort Zuckerman）等。

其中，署名川普的一頁特別引人注目，上面附有一位裸體女性的輪廓圖。據參與製作的人士稱，這是整本冊子中最令人印象深刻的一頁之一。不過，川普本人稱該信件是「偽造的」。

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）則表示：「《華爾街日報》又在捏造川普總統的故事，他們根本沒有這封所謂的信，因為總統從未寫過。」

然而，《紐約時報》查閱後也指出，川普確實在該紀念冊中。此外，該報還發現，川普還曾在艾普斯坦擁有、川普所著的《Trump: The Art of the Comeback》一書寫道：「致 Jeff（艾普斯坦），你是最偉大的人！」

艾普斯坦精裝的生日冊由多卷組成，目錄按分類列出了所有投稿者。雖然大部分的信件來自不為人知的人士，但某些分類中確包含不少名人。

柯林頓與川普被歸為「朋友」群組，與之並列的還包括維密前負責人韋克斯納（Leslie Wexner）、律師德肖維茨（Alan Dershowitz）、英國政客曼德爾森（Peter Mandelson）等約 20 人。

艾普斯坦紀念冊實存！麥克斯韋爾主導製作、美司法部曾審閱

據知情人士透露，麥克斯韋爾曾召集助手及其他人一同籌備這本紀念冊，並向艾普斯坦的熟人發出邀請，請他們提供畫作、照片或故事，以慶祝其 50 歲生日。

據知情人士透露，這些信件與影像經過掃描、分類，並由紐約一家裝訂公司製作完成。美國司法部在調查艾普斯坦與麥克斯韋爾期間，亦曾查閱該紀念冊內容。

代表 200 多名艾普斯坦受害者的律師 Brad Edwards 指出，多位當事人都記得這本冊子的存在。