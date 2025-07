美前總統柯林頓現身艾普斯坦生日紀念冊！重量級名流祝賀信內幕曝

‌



然而,《紐約時報》查閱後也指出,川普確實在該紀念冊中。此外,該報還發現,川普還曾在艾普斯坦擁有、川普所著的《Trump: The Art of the Comeback》一書寫道:「致 Jeff(艾普斯坦),你是最偉大的人!」