泰國與柬埔寨邊境衝突持續！曼谷堅持雙邊談判拒絕第三方調停

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-26 15:31

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泰國官員週五（25 日）指出，泰國仍傾向於透過雙邊談判，而非第三方調解來解決與柬埔寨的軍事衝突。此次泰國與柬埔寨的軍事衝突，已成為兩國十多年來最嚴重的一次對峙。

泰國堅持雙邊談判拒絕第三方調停。(圖：Shutterstock)

根據《路透社》報導，泰國外交部發言人 Nikorndej Balankura 表示，美國、中國及東協（ASEAN）主席國馬來西亞，皆已表達願意協助斡旋，但泰方更傾向啟動與柬埔寨之間的雙邊機制，以處理日益激化的邊境衝突。

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Balankura 說：「我們目前還不需要任何第三國的調解。我們堅持認為雙邊機制是最好的出路，這是兩國之間的對抗。」他還補充說，柬埔寨必須先停止邊境暴力活動。

馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）曾於週四（24 日）與泰柬兩國領袖通話，呼籲和平解決衝突。

對此，泰國外交部副部長 Russ Jalichandra 回應道：「我們感謝（馬來西亞的提議），也不排除第三國提供幫助的可能性，但目前我們認為雙邊機制尚未用盡。」

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）週五晚間在社群平台上表示，原本泰國與柬埔寨均接受安華提出的停火建議，但泰國之後反悔。

針對此指控，泰國政府尚未作出正式回應。

泰國、柬埔寨衝突導火線：地雷爆炸引爆外交危機

這場泰國與柬埔寨之間的衝突導火線，是週四在爭議邊界地區發生的地雷爆炸事件，造成數名泰國士兵受傷。泰方指控這些地雷是近期才被安置，柬方則予以否認。

隨後，泰國政府撤回駐金邊大使，並驅逐柬埔寨駐泰外交官，引爆兩國外交危機。