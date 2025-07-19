鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-19 14:50

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《衛報》指出，美國總統川普與已故金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之間的關係，跨越三個不同年代。川普曾公開稱讚艾普斯坦是一位「了不起的人」，而艾普斯坦也認為川普是自己「最親近的朋友」，並稱讚這位未來的總統「很有魅力」。

衛報：川普與艾普斯坦曾關係親密！稱對方「很棒」、多次共同參與派對。(圖：Shutterstock)

兩人關係最終因佛羅里達一處房地產爭奪案而破裂。艾普斯坦在 2008 年因性侵未成年少女被定罪後，川普也與他劃清界線。川普近期甚至發文質疑支持者為何「浪費精力」要求公布 FBI 和司法部與艾普斯坦有關的檔案。

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《衛報》引述川普 2002 年接受《紐約》雜誌的採訪指出，當時川普說，他認識艾普斯坦 15 年了，他「是個好人，和他在一起很有趣。據說他和我一樣喜歡美女，而且很多都比較年輕。」

然而，川普的這番話在 2008 年艾普斯坦被判性侵 14 至 17 歲少女後變得諷刺。

當 2019 年艾普斯坦被控性交易未成年人時 ，川普試圖淡化他們之間的關係，堅稱：「我認識他，就像棕櫚灘的每個人都認識他一樣。」川普還稱，兩人幾年前就鬧翻了，並聲稱：「我不是他的粉絲。」

川普與艾普斯坦的親密友誼

儘管川普後來切割與艾普斯坦的關係，但大量照片與影片都顯示，兩人擁有「親密友誼」，並經常一起聚會，有的單獨，有的與伴侶一起，其中包括後來成為川普第三任妻子的梅蘭妮亞（Melania Knauss）。

《紐約時報》曾報導，1992 年，一位名叫豪拉尼（George Houraney）的商人為川普在海湖莊園（Mar-a-Lago）籌辦了一場「日曆女郎」選拔活動，邀請了 28 名女性，卻發現當晚出席者只有川普與艾普斯坦兩人，另豪拉尼感到驚訝。

《NBC》也曾於川普第一任期內，揭露一段 1992 年海湖莊園「日曆女郎」選拔活動的影片。在影片中，川普與艾普斯坦談笑風生，還一同指點現場女性，川普也對一名女子評論道：「看看她，在後面，她很性感。」

川普遭模特斯耐德指控 與艾普斯坦是「非常好的朋友」

根據《衛報》，1993 年，模特兒斯耐德 (Stacey A. Snyder) 與艾普斯坦拜訪川普大樓時，指控川普在艾普斯坦面前觸摸她的胸部、腰部與臀部，而川普和艾普斯坦則相視而笑，她認為這是兩個男人之間「扭曲的遊戲」。

2024 年，斯耐德表示，「當時很明顯，他（艾普斯坦）和川普真的是非常好的朋友，在一起度過了很多時光。」

對此，時任川普競選團隊發言人的萊維特（Karoline Leavitt）則稱斯耐德的指控「毫無疑問是錯誤的」，並稱這個假的故事是賀錦麗競選團隊捏造的。

川普與艾普斯坦於 1990 年代交情延續不斷

然而，整個 1990 年代，川普與艾普斯坦的交情延續不斷。2000 年，兩人曾與梅蘭妮亞及艾普斯坦女伴麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）一同參加活動。

2022 年，麥克斯威爾因協助艾普斯坦性剝削未成年少女而被判刑 20 年，川普當時表示：「坦白說，我只希望她一切都好。」