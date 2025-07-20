鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-20 15:10

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美國總統川普於週六（19 日）在其社群平台 Truth Social 發文表示，即使法院最終同意解封已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件的大陪審團證詞，「麻煩製造者與激進左派」永遠不會滿足。

川普要求解封艾普斯坦陪審團「所有」證詞！批激進左派「永遠不會滿意」。(圖：Shutterstock)

川普在發文中強調，他已正式要求司法部公布「所有」與艾普斯坦案有關的大陪審團證詞，但前提是須獲得法院批准。

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然而，川普也表示，即使法院完全同意，「對那些麻煩製造者和激進左翼瘋子來說，這也無濟於事，」因為他們永遠都會要求「更多」。

川普發表此番言論的前一天，司法部應川普的要求，要求聯邦法官公開大陪審團對刑事案件的證詞。

川普也於週四（17 日）宣布，他已要求司法部長邦迪（Pam Bondi），「提供所有相關的大陪審團證詞，但須經法院批准。」

隨著川普競選壓力升高，不少共和黨支持者與陰謀論者，都要求他釋出與艾普斯坦有關的全部資料，澄清是否曾與此案有所關聯。儘管川普過去一再否認與艾普斯坦密切來往，但呼聲未見平息。

在發文前一日，川普對媒體大亨默多克（Rupert Murdoch）提起訴訟，指控其旗下《華爾街日報》刊登不實內容。報導聲稱川普曾在艾普斯坦 50 歲生日時送上「猥褻」賀信。