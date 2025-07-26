川普：歐盟很急著想和我們簽！但協議達成機率只有五五波
鉅亨網編譯王貞懿
根據《路透》周五（25 日）報導，美國總統川普表示與歐盟達成貿易協議的機率是「五五波，甚至更低」，但稱布魯塞爾「非常急於達成協議」。
歐盟執委會周四釋出樂觀信號，稱與美方的貿易談判解決方案在望，但同時也批准對 930 億歐元美國商品的反制關稅措施，以防談判破局。
川普在白宮準備前往蘇格蘭進行數日高爾夫球行程和雙邊會談前告訴記者：「我們正與歐洲、歐盟非常勤奮地合作。我認為與歐盟達成協議的機會是五五波，也許更低，但有五五波的機會。」
當記者再次詢問協議前景時，川普說：「這是目前的重頭戲... 我認為歐盟現在有相當好的機會達成協議。」
歐盟一再表示，主要焦點是達成協議，避免川普宣布 8 月 1 日將對歐盟商品課徵 30% 進口關稅。川普表示，要達成協議，歐盟必須「買下」該關稅稅率，但未提供具體細節。
歐盟外交官透露，雙方可能朝著對歐盟商品課徵 15% 關稅的協議方向發展，比照美日框架協議模式。
不過白宮對此潑冷水，強調相關討論只是「猜測」。川普貿易顧問 Peter Navarro 告訴彭博，對於歐盟的說法應該「半信半疑」。
至於歐盟願意提出什麼條件換取協議，目前所知有限。歐盟外交官表示，不會像日本那樣承諾在美國投資。
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