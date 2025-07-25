鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-07-25 15:02

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由於市場競爭加劇以及美國關稅導致營運成本上升，南韓 LG 電子今年第二季營業利潤年減 47% 至 6394 億韓元，營收下滑 4.4% 至 20.735 兆韓元，跟該公司初步估值基本一致，淨利則年減 3.1% 至 6097 億韓元 (約 4.441 億美元)，則超出 FactSet 分析師平均預期的 2674.5 億韓元。

〈財報〉美關稅不確定性+市場競爭加劇 LG電子Q2獲利暴跌47% 惟淨利優預期（圖：Shutterstock）

綜合《華爾街日報》與《韓聯社》等外媒報導，這家南韓消費電子巨頭周五 (25 日) 表示，該公司電視業務因需求低迷和行銷費用上升而舉步維艱，川普關稅和物流費用增加導致的成本負擔也對獲利能力構成壓力。

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不過，LG 電子將淨利優於預期歸功於相關公司的股權收益，但主要市場需求減弱以及包括美國關稅不確定性和競爭加劇在內的外部挑戰，對該公司營業利潤和銷售造成沉重打擊。與去年同期相比，包括物流費用在內的成本上漲也影響了整體獲利能力。

今年以來，LG 電子股價下跌約 7%，在業績公布後又走弱 0.4%，表現大幅不如韓國綜合股指 (Kospi) 超過 30% 的漲幅。

分析師指出，由於 LG 電子約 30% 的家電銷售額依賴美國市場，這使得該公司在面臨關稅衝擊時特別脆弱，而最新財報打擊更讓這家企業長期存在的問題更加惡化。

在今日財報電話會議上，LG 電子表示正考慮在全球對部分產品進行漲價，並將部分家電產能轉移至美國來應對新關稅政策。

此外，面對日益不利的商業環境，LG 電子正加強推動新的業務成長計畫，包括暖氣、通風和空調服務。