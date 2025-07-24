美歐15%關稅協議在即 歐盟仍批准了反制方案為談判留後手

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-24 22:15

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據《金融時報》周四（24 日）報導，歐盟各成員國已投票通過一項報復性關稅措施，將對價值 930 億歐元的美國商品課徵最高 30% 關稅，預計 8 月 7 日生效。這項措施設計為可快速啟動的機制，一旦需要實施，無需成員國再次冗長討論即可迅速生效。

歐盟週四通過對美國商品課徵最高30%報復性關稅，但若8月1日前達成15%協議將暫停實施。(圖:Shutterstock)

兩名外交官告訴《金融時報》，如預期在 8 月 1 日截止期限前與華府達成協議，這些關稅將暫停實施，卻不會撤銷，以便在川普未能遵守協議條款時快速啟動。

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其中一名外交官表示，歐盟最優先的目標就是透過談判達成協議。但若協議談判破局或對方不履行承諾，我們絕不會猶豫動用一切可用手段。

美國與歐盟正接近達成協議，將效仿本周日本與美國達成的協議，以 15% 的關稅稅額為目標。

15% 關稅協議在望 歐洲股市應聲上漲

周四上午《金融時報》報導雙邊 15% 對等關稅協議接近達成後，市場對歐美貿易協議前景感到樂觀。上午歐洲 Stoxx 600 指數升至六周高點，上漲 0.4%，由製藥和汽車類股領漲，因為若關稅協議比預期溫和，這些對美出口企業將受惠。

西班牙 Ibex 指數上漲 1.6%，德國 DAX 指數上漲 0.5%。

巴克萊歐洲股票策略主管 Emmanuel Cau 表示，大盤「一段時間來受關稅不確定性壓制」，現在 30% 對等關稅的最壞情況看來較不可能發生，市場將「鬆一口氣」。

川普政策多變 雙方仍需克服分歧

熟悉尚未敲定協議大綱的人士表示，協議將豁免部分產品關稅，包括飛機、烈酒和醫療設備。負責歐盟貿易政策的歐盟執委會發言人表示，他們「無法推測」周四通過的報復性關稅是否會使用。

該發言人說：「密集的技術層級和政治層級接觸每天都在進行」，執委會相信談判結果「觸手可及」。

自 4 月以來，川普對歐盟對美出口商品額外課徵 10% 關稅，同時華府與布魯塞爾繼續談判。歐盟認為，作為框架協議一部分討論的 15% 最低關稅將包含這些既有關稅。其首要目標是降低歐盟汽車關稅，目前為 27.5%，但美國是否將其納入 15% 稅率仍待決定。

外交官表示，他們擔心川普未來可能對其他敏感產品課徵更高關稅，他已對藥品和木材發出類似威脅。