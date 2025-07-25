〈房產〉高雄捷捷沿線逾半數站點周邊房價走弱 這站最抗跌

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-25 12:41

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高雄捷運宅房價進入盤整，據房仲業者統計，高雄捷運紅線 2025 年上半年全線各站點周邊房價，對比去年同期，25 個站點中就有 14 站周邊房價全下跌，占比過半，其中還有 3 站房價從 3 字頭跌回 2 字頭，其中「橋頭糖廠站」每坪單價從 27.7 萬元下修至 20.3 萬元，跌幅逾 2 成，為全線跌幅最深的重跌區。

統計顯示，高雄捷捷沿線逾半數站點周邊房價走弱。(鉅亨網記者張欽發攝)

不過，也有部分站點抗跌力仍強，像是岡山生活圈的「岡山高醫」及「岡山車站」雙雙卡位前三名，且房價攜手從 1 字衝上 2 字頭，其中「岡山高醫」漲幅逾 2 成，每坪均價從 19.2 萬元，上揚至 23.1 萬元，榮登全線抗跌王。

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此外，統計顯示，夢時代商圈的「草衙站」、「前鎮高中站」及「凱旋站」，這三站房價攜手從 3 字頭跌回 2 字頭，其中「草衙站」從 32.9 萬元跌至 28.1 萬元，跌幅約 14.6%。

台灣房屋統計指出，而最熱門的台積電 (2330-TW) 概念區房價也難逃價修命運，沿線 5 站捷運宅，就有 4 站單價微幅下修 1000-5000 元，如「楠梓科技園區站」跌幅約 2%，平均單價從 25.4 萬元小幅下修至 24.9 萬。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智指出，橋頭房市受惠橋科開發及台積電外溢效應，成為近年高雄房市焦點之一，不過主要新大樓供給，集中在捷運青埔站周邊的橋頭新市鎮，橋頭糖廠站及橋頭火車站，周邊住宅聚落仍以透天為主，大樓華廈屋齡多已 30 年以上，買盤多仰賴在地客群支撐，由於區段缺乏新案磁吸買氣及拉抬房價，漲勢本就有限，今年再受限貸令壓縮買氣，兩捷運商圈交易量對比去年，更從兩位數縮水至個位數，買氣大幅收斂，也影響房價鬆動明顯。

陳揚智表示，高雄今年房市景氣急凍，轉向買方市場，中古購屋族追價搶進的人變少了，期待屋主讓利再進場的人增多，部分置產族為求安全下莊，對價格不再堅持，選擇讓利轉手的比例也增加，尤其受惠台積電效應，投資買盤旺盛的楠梓及橋頭等地區，房價也較容易出現修正。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，前鎮高中與草衙等站，受惠亞灣區的外溢效應，吸引建商積極插旗推案，近年區域供給量增加明顯。去年因「嶼 BAY HAUS」及「英倫亞灣」等新案逾百戶交屋助攻，最高成交單價更直衝 4 字頭，帶動區段房市價量齊揚，不過，隨著波段交屋潮退去，表現因而盤整。

李家妮表示，岡山近年受惠捷運延伸岡山車站、樂購廣場及高醫分院進駐，紅利挹注豐沛，加上房價屬低基期生活圈，因而帶動補漲行情明顯，同時區域買盤以自住剛性需求為主，具備穩定買氣支撐，也使得市場展現較強勁抗跌力，其他如獅甲及三多商圈站，則受惠亞灣區特貿三開發及亞洲資產管理中心高雄專區正式啟動等利多持續發酵，加上區段具備豪宅買氣，也有利拉抬房價。