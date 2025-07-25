鉅亨網編譯段智恆 2025-07-25 01:30

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美國總統川普周四 (24 日) 在 Truth Social 發文，否認外界關於他將撤銷對伊隆・馬斯克 (Elon Musk) 企業補助、進而摧毀其公司的說法。他強調，自己支持馬斯克及所有國內企業繁榮發展，「事實上要比以往更加蓬勃」。

真要斷特斯拉補貼？川普親上火線否認「摧毀馬斯克」說法(圖：REUTERS/TPG)

川普表示：「大家都在說我會摧毀伊隆的企業，因為我會取消他從美國政府獲得的大規模補貼，這不是真的！」他強調：「我希望伊隆和所有國內企業都能繁榮發展，他們表現越好，美國就越好，對我們大家都是好事。」

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這番回應，正值川普與馬斯克近期口水戰升溫之際。兩人矛盾起於馬斯克對川普「大而美法案」(Big Beautiful Bill)的反對，隨後馬斯克更質疑川普與已故性犯罪者艾普斯坦 (Jeffrey Epstein) 的關係，雙方關係急轉直下。

早在 6 月，川普就曾警告，可能會削減馬斯克企業的部分政府合約，進一步加劇雙方對立。馬斯克曾領導川普政府的「政府效率部門」，並為其連任競選提供數百萬美元資金，兩人一度關係緊密。