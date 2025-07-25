鉅亨網編譯段智恆 2025-07-25 00:30

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《彭博》周四 (24 日) 援引知情人士消息報導，歐洲央行 (ECB) 內部對是否進一步降息出現轉變，主張再度寬鬆的官員正面臨越來越多阻力，市場也相應調降對 9 月會議進一步降息的押注。

歐洲央行官員態度轉趨保守 降息不再理所當然(圖：REUTERS/TPG)

消息人士表示，經歷自去年 6 月以來連續 8 次降息後，目前決策委員會傾向於在 9 月按兵不動，並認為「觀望」已成為主要基調。部分官員更指出，若要再次寬鬆，應由支持降息的一方提出充分理由，而不是由反對者說明為何應暫停行動。

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由於美歐貿易談判將在 8 月 1 日達到關鍵期限，相關關稅政策仍存重大變數。知情人士表示，政策路徑仍可能隨談判進展而改變。截稿前，歐洲央行發言人對此不予置評。

歐洲央行周四維持存款利率在 2% 不變，這是自去年啟動降息周期以來首次暫停行動。總裁拉加德會後強調，目前通膨年增率正好達標，經濟表現也大致符合或優於預期，因此決策者已進入「靜觀其變」的階段。她指出，「我們正處於一個可以暫停並觀察風險發展的良好位置。」

在這番言論影響下，交易員對 9 月再降息一碼 (25 個基點) 的預期明顯降溫，降息機率從拉加德講話前的約 40% 下滑至 25%。歐元兌美元小幅走高，升值 0.1%，報 1.1778。市場目前預期歐洲央行今年將再降息 18 個基點，較決策公布前預期的 23 個基點略減。

根據《彭博》本月稍早調查，多數經濟學家預測歐洲央行將於 9 月 10-11 日會議再降一次息，將存款利率降至 1.75%。然而，部分理事會成員擔憂歐元兌美元今年已升值逾 13%，這可能長期壓抑通膨，使得降息空間受限。