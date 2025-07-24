鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-24 08:00

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在 7 月的加密貨幣市場，以太幣 (ETH) 無疑成為最耀眼的明星，本月最高漲幅超過 60%，罕見地超越龍頭老大比特幣 (BTC) 。若將時間線拉長至今年 4 月，以太幣從最低點已累積上漲近 180%，同期比特幣漲幅僅 65.3%。

一個月暴漲六成！「數位白銀」以太幣帶旺加密貨幣生態 狂飆過後將走向何方？（圖：Shutterstock）

作為山寨幣市場的風向標，以太幣再次成為市場的焦點。回顧今年 5 月，以太幣曾因三天暴漲 40% 登上抖音熱搜，當時市場普遍預期山寨幣行情即將啟動，但好景不長，從 1800 美元攀升至 2700 美元後，以太幣便陷入長達兩個月的橫盤整理，價格始終徘徊在 2500 美元附近，但比特幣同期卻一路漲破 12 萬美元大關，將許多散戶遠遠甩在身後。

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市場對以太幣的特殊關注有著深層原因。雖然比特幣屢創新高，但真正牽動投資者神經的卻是表現平平的以太坊。究其原因，比特幣的高價讓一般投資者望而卻步，而以太幣則被視為能啟動整個山寨幣生態的關鍵。

7 月的市場轉折來得猝不及防。以太幣價格從 2,400 美元一路飆升至 3860 美元，漲幅超過 60%，帶動整個加密貨幣市場全面回升。DeFi 板塊月回報率突破 40%，沉寂多時的 NFT 市場也重獲生機，總市值回升至 60 億美元以上，Cryptopunk 等藍籌項目再現搶購熱潮。

根據 Coinmarketcap 數據，山寨幣季節指數一度達到 55，意味著在過去 90 天內，市值前百大加密貨幣中有 55 個表現優於比特幣。種種跡象表明，市場期待已久的「山寨季」可能正在臨近。

推動以太幣上漲的因素錯綜複雜。宏觀環境改善、政策利好釋放、機構資金入場及估值修復需求共同構成本輪上漲的基礎，其中資本驅動無疑最為關鍵。

以太幣現貨 ETF 的表現特別亮眼，自 7 月 3 日至 21 日，ETF 連 12 個交易日實現資金淨流入，7 月淨流入量達 35.7 億美元，創下單月最高紀錄。目前所有發行方合計持有 503.8 萬枚以太幣，約佔流通量的 4.32%，其中貝萊德持股高達 246 萬枚，佔比近半，成為以太幣最大的機構持有者，更值得注意的是，貝萊德已向美國證交會 (SEC) 提交以太幣質押申請，展現長期佈局的決心。

除以太幣外，「以太幣金庫」概念也悄悄興起。SharpLink Gaming、BitMine 等機構紛紛效法比特幣儲備策略，大舉囤積以太幣。

數據顯示，目前持有逾 100 枚以太幣的機構已達 59 家，總持股量突破 187 萬枚，價值約 70 億美元，其中 SharpLink Gaming 以 36.08 萬枚的持股位居榜首，甚至超過以太幣基金會的 23.85 萬枚。

不同於傳統比特幣儲備，這些機構更傾向於透過質押獲取穩定收益，而非單純押注價格上漲。這種「持幣生息」的新模式，為機構參與加密貨幣市場提供全新思路。

政策方面，美國近期通過的三大加密法案為產業發展掃清障礙，反 CBDC 法案確立加密資產的合法地位，清晰法案為 DeFi 提供監管確定性，穩定幣法案則直接利好相關領域。

值得注意的是，穩定幣和 RWA 兩大熱門領域均以以太幣為主要載體，目前以太幣鏈上穩定幣市值佔比高達 50%，RWA 領域佔比更達 58.7%。

儘管前景向好，但投資人對以太幣的擔憂並未消散。價格方面，4000 美元已成為重要心理關卡。歷史數據顯示，以太幣曾在去年 3 月觸及 4,093 美元後大幅回調，去年 12 月逼近 4000 美元後更一路暴跌至 1385 美元。這種「恐高」情緒在數據上得到印證。

根據 Glassnode 監測數據，當以太幣突破 2400 美元後，轉入交易所的數量持續增加，Validatorqueue 數據也顯示，約 51.9 萬枚以太幣 (價值 19.2 億美元) 正式排隊退出質押網絡，這是自今年 1 月最大規模。一般而言，大規模解除質押往往是拋售的前兆。

市場情緒的分化在孫宇晨的操作上反映得特別明顯。這位被稱為「以太幣週期王者」的投資人近期將 16.06 萬枚以太幣 (約 5.18 億美元) 從 HTX 轉入幣安，與其 4 月「無意出售」的表態形成鮮明對比，但另一方面，法人機構仍在持續加碼。

貝萊德上周五 (18 日) 單日淨流入 16 萬枚以太幣，方舟斥資 1.82 億美元增持 BitMine 股票，SharpLink Gaming 更在一周內增持 2.49 萬枚以太幣。這種「散戶謹慎、機構樂觀」的背離現象，反映出市場參與者對以太幣價值判斷的顯著差異。

專家深入分析後發現，以太幣本輪漲勢跟以往有著本質差異。隨著監管框架逐步明晰，定價權正從加密原生機構轉移到傳統華爾街。儘管有 51.9 萬枚以太幣退出質押，但同時有 35.7 萬枚等待進入，這些新增需求主要來自企業儲備金庫。

Bitwise 首席投資長 Matt Hougan 預測，明年機構和 ETP 將購入價值 200 億美元的以太幣，相當於 533 萬枚，是同期淨增發量的 7 倍之多。

從市場整體來看，中期並不存在實質利空。降息預期、政策支持、資金流入等利多因素依然存在，即便短期出現調整，深度下跌的可能性較低。