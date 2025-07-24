態度大轉彎！摩根大通擬推比特幣抵押貸款 戴蒙從「詐騙說」到力挺加密貨幣
鉅亨網編譯王貞懿
根據《金融時報》周二（22 日）報導，摩根大通正考慮推出以比特幣、以太坊等加密貨幣為抵押的貸款服務，最快明年實施。執行長戴蒙態度從過去稱比特幣為「詐騙」轉為支持，標誌著美國銀行業在《GENIUS 法案》通過後對數位資產接受度大幅提升。
在美國總統川普正式簽署該法後，美國各大銀行紛紛開始支持數位資產進入主流業務領域。據業內知情人士透露，摩根大通正考慮以客戶持有的加密貨幣為抵押發放貸款，包括比特幣和以太坊等加密資產，這些計劃最早於明年提供。
戴蒙態度 180 度轉變
回想戴蒙過去對比特幣的強烈批評，他曾說「比特幣是詐騙，終將崩潰」，如今這位執行長的態度已大幅轉變。他最近表示：「就像我不贊成抽菸，但我尊重你抽菸的權利一樣。我現在也尊重你購買比特幣的權利。」
在上周的法說會中，當被問到是否會發展加密貨幣支付技術時，戴蒙坦言摩根大通必須跟上穩定幣的潮流，才不會落後競爭對手。他說：「我們會同時投入摩根大通的數位貨幣和穩定幣業務，深入了解並精通這個領域。」
多家銀行積極布局數位資產
隨著美國當局對加密資產的監管態度轉變，越來越多銀行接受了加密貨幣。基於友善的監管環境，已有花旗、摩根大通、美國銀行、摩根士丹利、富國等超過 10 家全球系統重要性銀行在穩定幣等加密貨幣領域開展實質性布局。
至於摩根大通最新考慮的加密貨幣抵押貸款服務，還存在不小障礙。例如，為了提供直接以加密貨幣為抵押的貸款，摩根大通需要解決如何處理從違約客戶那裡沒收的加密貨幣資產此技術問題。
與大多數美國銀行一樣，摩根大通的資產負債表上沒有加密貨幣。為此，摩根大通可能會與第三方合作，由第三方代表銀行保管加密資產。目前，加密貨幣交易所 Coinbase 等公司就有提供此類服務。
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