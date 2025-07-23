川普拋馬斯克抱新歡？與亞馬遜貝佐斯白宮密會或談政府合作
鉅亨網編譯莊閔棻
據悉，美國總統川普近日在白宮與亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人兼億萬富豪貝佐斯（Jeff Bezos）進行秘密會談。在川普與特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克鬧翻後，此次會面引發外界高度關注。
根據《CNBC》報導，兩位知情人士透露，川普與貝佐斯會談時間超過一小時，屬於私密會談。亞馬遜與貝佐斯發言人目前皆未就此發表評論，也未透露會談的確切時間或議題。
程式設計師 Jack Sweeney 追蹤的飛行資料顯示，一架與貝佐斯關聯的灣流 G700 私人飛機於 7 月 14 日降落在華盛頓郊外的杜勒斯機場，並於隔日離開，間接證實其白宮之行。
貝佐斯同時為太空公司藍色起源（Blue Origin）的創辦人。貝佐斯透過藍色起源和亞馬遜的低地球軌道衛星網路計畫柯伊伯計畫與 SpaceX 執行長馬斯克展開競爭。
川普與貝佐斯關係轉折：從敵對到合作
在川普第一任期期間，貝佐斯因擁有《華盛頓郵報》，導致雙方關係緊張。不過進入川普第二任期後，雙方互動頻繁，關係明顯改善。
貝佐斯於 2025 年川普連任就職典禮上公開站台，並向其就職基金捐贈 100 萬美元。川普政府當時也對《華郵》社論版面改革、將重點放在「個人自由與自由市場」的決定表示讚揚。
今年 4 月，川普曾公開稱讚貝佐斯「很棒」，是「一個好人」。此前，貝佐斯曾向川普保證，亞馬遜沒有計劃在其網站上顯示與關稅相關的附加費。
馬斯克遭邊緣化 貝佐斯伺機爭取政府合作案
有報導指出，貝佐斯正積極把握川普與馬斯克決裂的機會，爭取更多與政府合作的機會。馬斯克先前曾大力支持川普競選，並曾領導名為「政府效率部」（DOGE）的削減政府開支的計畫。
《華爾街日報》指出，在川普和馬斯克的關係惡化後，貝佐斯不僅多次與川普通話，旗下藍色起源執行長林普（Dave Limp）也曾造訪白宮，雙方談話焦點之一即為政府合約與太空發展政策。
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