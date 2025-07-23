鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-23 14:30

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根據最新出爐的《亨利護照指數》（Henley Passport Index），新加坡再度蟬聯全球最強護照寶座。該國於 2024 年曾與日本、德國、義大利、西班牙和法國並列第一，但在 2025 年正式脫穎而出，單獨佔據榜首地位。

全球護照最新排名出爐！新加坡穩坐第一、美國創20年最差紀錄。(圖：Shutterstock)

最新排名顯示，日本與南韓並列第二，而先前的共同第一名，如德國、法國、義大利與西班牙，則退居第三，與丹麥、芬蘭和愛爾蘭等國並列。

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《亨利護照指數》根據國際航空運輸協會提供的數據，針對持有者可免簽前往的國家數量，評比護照的「實力」，主要關注旅行的便利性，是一項受到廣泛關注的全球護照排名。

值得住意的是，美國護照在此次排名中自第九位滑落至第十位，創下 20 年來最接近跌出前 10 的記錄。英國則由第五名降至第六名。

儘管美國與英國的護照曾被認為是世界上最強大的護照，但投資移民諮詢公司 Henley & Partners 指出，這兩個國家正長期持續下降。

最新前十名排名如下：

新加坡 日本、南韓 德國、法國、義大利、西班牙、愛爾蘭、芬蘭、丹麥 瑞典、荷蘭、比利時、葡萄牙、盧森堡、奧地利、挪威 希臘、瑞士、紐西蘭 英國 澳洲、波蘭、捷克、匈牙利、馬爾他 加拿大、愛沙尼亞、阿拉伯聯合大公國 拉脫維亞、斯洛維尼亞、克羅埃西亞、斯洛伐克 美國、冰島、立陶宛

根據排名，新加坡人可以免簽證進入 193 個國家，並列第十的國家可以免簽證進入 182 個國家。

根據 Henley & Partners 統計，在最近六個月內，印度護照進步最明顯，從第 85 名一舉上升至第 77 名。

該公司對過去十年的觀察數據也顯示，阿拉伯聯合大公國是唯一在此期間進入前十名的「大黑馬」，排名大幅躍升 34 位。

中國同樣在過去十年間進步 34 名，雖仍無法免簽進入歐洲申根區，但其成長「格外令人矚目」。