日本、美國最新關稅協議重點一次看！協議內容與股市反應

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-23 10:06

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美國總統川普與日本首相石破茂於週三（23 日）表示，雙方已達成一項關鍵性的日美貿易協議，其中包含對來自日本的進口商品徵收 15% 關稅，並加強雙邊經濟合作。

日本、美國達成新關稅協議。(圖：REUTERS/TPG)

根據川普在 Truth Social 上的說明，這項協議將帶來高達 5500 億美元的日本對美投資，並將進一步開放日本市場，允許更多美國產品進入，包括汽車、稻米與其他農產品等。

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政府與業界消息人士表示，美國也將把對日本汽車的懲罰性關稅從 25% 降至 15%。然而，川普對汽車進口未發表評論。汽車占日本對美出口總額的四分之一以上。

儘管白宮尚未公布協議全文，但日本首相石破茂表示，他將親赴美國審慎審閱由首席談判代表赤澤亮達成的協議，確認細節後再對外發布完整資訊。

為爭取更有利條件，日本談判代表赤澤亮正自今年 4 月以來已八度訪美，並與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）展開多輪密集會談。

這次訪問則在川普政府宣布，將對所有日本進口產品徵收 25% 關稅的 8 月 1 日最後期限前幾天。

美國是日本最大的出口市場。經濟學者估計，倘若美國 25% 的高關稅全面實施，可能對日本經濟造成重大衝擊，使其 GDP 因而減少多達 1 個百分點。

這項貿易協議的公布時間，正好發生在日本政府於參議院選舉中失去多數席次之後，引發石破茂辭職壓力。

不過，在選舉失敗後，石破茂表示他將繼續留任，推動與美國達成貿易協定，並解決日本迫在眉睫的經濟問題。

協議消息發布後，日本市場迅速反應。日經指數早盤上漲 2%，其中汽車類股表現搶眼。豐田汽車股價大漲 10%，本田汽車亦上漲 9%。