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科技

FuriosaAI與LG締結戰略合作 力圖挑戰Nvidia霸主地位

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導


南韓 AI 晶片新創公司 FuriosaAI 近日與 LG AI Research 建立重要合作夥伴關係，此舉被視為全球 AI 運算格局的關鍵轉變。這項合作凸顯了專用 AI 硬體在推動各領域創新中的日益重要性。

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FuriosaAI與LG締結戰略合作 力圖挑戰Nvidia霸主地位(圖:shutterstock)

在達成此里程碑前，FuriosaAI 戰略性地拒絕了 Meta 高達 8 億美元的收購要約，選擇保持獨立。FuriosaAI 執行長 June Paik 表示，此決定是為了堅持公司「讓 AI 運算更具永續性」的使命。


此次合作的核心是 FuriosaAI 的專用 AI 晶片 RNGD，該晶片已通過 LG AI Research 歷時七個月的嚴格評估，並將整合至 LG AI Research 的 EXAONE 平台。RNGD 專為運行大型語言模型 (LLMs) 而優化，這與 LG 最新發布的下一代混合式 AI 模型 EXAONE 4.0 形成完美協同。兩者的結合旨在徹底改變電子、金融、電信及生物科技等多個產業的 AI 運算。

FuriosaAI 聲稱其 RNGD 加速器在 LG AI Research 的 EXAONE 模型上，推論效能比競爭性 GPU 高出 2.25 倍，同時也更具能源效率。

LG AI Research 之所以選擇 FuriosaAI 的硬體，一大主因是其在總體擁有成本上的優勢。與為多種任務設計的通用型 GPU 不同，FuriosaAI 的晶片專為 AI 而生，能高效處理各類 AI 模型，為企業節省大量營運成本。這項合作是對 Nvidia 長期主導 AI 晶片市場的一大挑戰與公開背書，確立了 FuriosaAI 作為強大替代者的地位。

這項合作的影響力不僅限於南韓。LG AI 的 EXAONE 雖然是該國領先的主權 AI 模型，但也正準備走向全球。Paik 預期 EXAONE 和 FuriosaAI 晶片解決方案將迎來顯著的國際需求，這展示了南韓 AI 在世界舞台上的競爭力。

這家總部位於首爾、擁有 15 名員工的新創公司，預計今年下半年也將在美國、中東和東南亞達成類似協議。

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