鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-20 04:00

中國留學市場正在經歷新一輪調整。教育部留學服務中心的數據顯示，2025 年中國出國留學人數為 57.06 萬人，較 2019 年歷史高點下降近 20%，留學生整體規模已回落至接近十年前的水準。

據《第一財經》報導，多份報告顯示，中國學生在留學目的地的選擇上日趨多元。香港、新加坡、馬來西亞等地憑藉距離較近、文化環境相對接近、留學成本較低等優勢，申請熱度持續上升，日本、韓國等非傳統英語國家的申請熱度也升溫。

‌



英國文化教育協會去年 10 月發布的一項 900 多名中國雅思考生調查顯示，相比 2019 年，英國仍是雅思考生首選目的地，香港則從第 13 名一躍成為第 2 名。

與此同時，儘管美國、英國、澳洲、加拿大等傳統留學國家仍佔主要地位，但美國等國家的留學熱度有所下降。美國國際教育協會的數據顯示，截至 2024/2025 學年，中國學生較十年前規模下降 13% 至 26.6 萬人。

「英國成為第一大留學目的地，而非美國，我們認為是雅思考生風險轉移的一個決定。」雅思考試主辦方、英國文化教育協會中國英語及測評總監游卓然表示，簽證政策、學習環境、安全因素等是學生和家長在選擇留學目的地時非常看重的因素。

同時，「多國聯申」也成為主流策略，越來越多考生選擇同時申請多個國家或地區，以分散風險、提升錄取概率。

從需求端來看，多國聯申、備考節奏碎片化等成為新模式，考生對試錯成本更加敏感，需要更靈活、高效以及低負擔的測評服務，機考普及也降低了營運成本。