鉅亨網編輯林羿君 2025-07-23 13:40

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日本餵飽美國換來15%關稅 分析師：日元、日債將續跌。(圖:shutterstock)

美國總統川普表示，他已與日本達成一項貿易協議，將對日本商品徵收 15% 的關稅，這比先前威脅的 25% 關稅來得低許多。就在幾天前，首相石破茂領導的執政聯盟在參議院選舉中未能贏得多數席位，引發了人們對石破茂能否續任的質疑。

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以下是從東京到新加坡的市場觀察家的看法：

加州 Rayliant Global Advisors Ltd 投資組合管理主管 Phillip Wool

隨著 8 月 1 日的最後期限臨近，表面上看來，能在時間截止前完成協議，無疑是個好消息，尤其對象還是美國最大的貿易夥伴之一。

儘管細節仍待確認，但 15% 的關稅稅率可能比許多人預期的要好，而且協議的達成時間也比大多數人預料的要早。這一點尤其重要，因為外界擔心在自民黨失去參議院多數席位後，石破首相的談判地位會變弱。

接下來值得關注的是，協議中是否會對日本與中國的貿易做出任何限制，以及日本將在多大程度上向美國汽車製造商開放市場。

新加坡 Ortus Advisors 日本股票策略主管 Andrew Jackson

感覺市場已經消化了 20% 的關稅，所以 15% 的結果比預期要好，汽車類股的強勢反彈正反映了這點。汽車產業先前被大量放空，因此早就醞釀著一場強力的空頭回補。

美國從來就沒有真正的利益要透過關稅重創日本，畢竟他們在太平洋地區極度仰賴日本。他們需要一個強大且經濟穩健的日本來抗衡中國，而不是一個被逼向民粹主義的日本——而若經濟被壓垮，民粹的可能性就會提高。

索尼金融集團駐東京金融市場研究主管 Hiroshi Watanabe

關稅已被調降到日本可以承受的水準。至於汽車業，自 4 月以來他們已經面對 25% 的關稅，如果現在降到 15%，先前反映在獲利上的負面衝擊將可部分逆轉，這對他們的股價是非常有利的。

日本承諾投資 5500 億美元，這對日元來說是一大利空，因為這意味著資金外流。從長期來看，這可能對日本經濟造成不利影響。

債券殖利率上升，一方面是因為風險偏好上升，但也與市場對日本財政狀況惡化的擔憂有關。不論石破茂是否下台，執政黨都需要依賴在野黨的支持，這提高了財政不穩與利率上升的風險，對股市而言是不利的因素。

雪梨 InTouch Capital Markets 資深外匯分析師 Sean Callow

對日本而言，最大的利多在於川普現在有協議可以宣佈，接下來可能會將注意力轉向其他目標。所謂的 5500 億美元外資直接投資，聽起來像是一個虛幻的數字，短期內市場無需因此而反應。美元兌日元匯率預料將維持與日本股市的正相關性，短期內可能會持續小幅走高。

澳洲聯邦銀行駐雪梨策略師 Carol Kong

僅管日元在協議宣布後短暫上漲，仍表明市場認為 15% 的關稅稅率對日本來說是一個好結果。