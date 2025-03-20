永慶房屋助社區防災力提升 連4年獲新北市政府肯定

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-20 17:10

‌



新北市政府致力推動企業與地方共同投入防災工作，提升在地的防災能量，永慶房屋自 2021 年響應新北市政府消防局的企業防災政策，在新北各地與鄰里、社區協力防災宣導講座、救災演練，連續 4 年獲得新北市政府肯定，今 (20) 日在新北市政府災害應變中心舉行頒獎儀式，新北市市長侯友宜頒發感謝狀，由永慶房屋楊哲彥協理代表受獎。

永慶房屋指出，颱風、地震是台灣兩大自然災害，每當災害發生，經常危害民眾生命安全，僅依靠政府的力量無法完全應對潛在的威脅。為了將傷害降到最低點，永慶房屋作為「社區好鄰居」以實際行動，提供帳篷、物資及人力支援，與在地里民、消防隊進行防災訓練和知識教育，強化在地防災韌性和應變能力。

‌



永慶房屋指出，永慶經紀人員與服務專員在每場防災講座與模擬演習中都積極投入，不僅提供帳篷及物資支援，更與專業的消防人員學習心肺復甦術、滅火器操作及消防水帶使用。此外，還跟著里長走訪里鄰內的防空避難室的地點，熟悉避難路線與流程。希望若不幸有災難發生時，永慶的夥伴們就能用最快的速度，協助里長與防災人員讓損害降至最低，為社區的安全盡一份心力。