〈房產〉政大永慶科學園區房價指數盤整 南科台南園區房價指數季跌2.3%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-06 16:45

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2025 年第一季「政大永慶科學園區中古屋房價指數」出爐。數據顯示，2025 年第一季三大科學園區房價指數呈小幅波動。除新竹園區季增 1% 與高雄園區季增 1.3%，房價相對持平之外，中部科學園區小幅下修 1.6%，台南園區以季跌 2.3% 較為明顯。

竹科2024年第四季受政策影響下，單季跌幅達3%，但首季上漲1%。(鉅亨網記者張欽發攝)

這項指數是根據三大科學園區所在行政區的中古屋實價登錄資料，由政大不動產研究中心和永慶房產集團編製。

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永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，從 2024 年下半年開始，受到銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響下，科學園區周邊買氣也受影響，房市熱度明顯降溫。受政策衝擊下，2024 年第四季房市交易降溫，屋主降價促成交，造成 2024 年第四季房價指數由漲轉跌，不過 2025 年第一季呈現買賣雙方價格認知拉鋸，竹科、高雄園區指數季漲幅約在 1% 上下，房價盤整。

統計顯示，位於高雄的南部科學園區季漲 1.3%，是三大園區中漲幅相對明顯的科學園區。郭翰分析，2024 年第四季受政策影響衝擊，使高雄園區周邊買氣急凍，房市熱度降溫，房價有較明顯的跌幅。不過，高雄園區受益於台積電設廠的投資，區域內仍有剛性需求，帶動當地的經濟發展，房價經上一季大幅修正後，本季遂有買盤進場支撐，季漲幅為 1.3%。

而竹科 2024 年第四季也受政策影響下，單季跌幅達 3%。然而，竹科因擁有龐大的就業動能、強勁的剛性需求等優勢，且當地平均薪資收入高，房貸負擔能力佳，房市具有強勁的支撐力道，房價經上一季修正後，本季由跌轉盤整，漲幅為 1%。

至於台中科學園區本季房價指數小幅下修 1.6%，且有收斂的現象。郭翰說明，中科從去年下半年開始，除了交易量萎縮外，因當地房屋供給量大，房價修正壓力也會較大，因此 2024 年第四季園區指數跌幅較深。不過，台中科學園區仍受到不少購屋族群的青睞，隨著科技大廠投資及區域、生活機能逐步建設下，當地房市需求強勁，本季指數跌幅已從 3.8% 收斂至 1.6%。