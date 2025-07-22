Google與OpenAI AI模型勇奪國際數學奧林匹亞金牌！創下史上首次紀錄

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-22 13:20

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Google (GOOGL-US) 與 OpenAI 近日宣布，他們開發的人工智慧（AI）模型在全球頂尖「國際數學奧林匹亞」（IMO）數學競賽中，首度雙雙奪金。這是 AI 系統首次在該競賽中達到此一成就，使 AI 推理能力跨出重要一步。

Google與OpenAI AI模型勇奪國際數學奧林匹亞金牌。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，兩家公司的模型分別成功解出 6 題中的 5 題。不同於以往 AI 公司，這些模型使用的是通用 AI「推理」模型，使用自然語言處理數學概念，進而達成此結果。

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布朗大學數學教授、Google DeepMind 訪問研究員 Junehyuk Jung 表示，這項成就顯示，AI 可能在未來一年內，被數學家用來破解該領域尚未解決的研究問題。

他指出：「一旦我們能夠用自然語言解決困難的推理問題，AI 和數學家之間的合作就有了潛力。」

Google 與 OpenAI 展示推理技術飛躍：實驗性 AI 模型突圍

OpenAI 此次突破是靠尚未公開的實驗性模型實現，該模型大幅提升了所謂的「測試時運算」。

OpenAI 研究員 Noam Brown 表示，這讓模型能同時處理多條推理路徑並延長「思考」時間，他拒絕透露 OpenAI 在運算能力上花費了多少，只稱其「非常昂貴」。

根據 OpenAI 研究員 Alexander Wei，目前 OpenAI 尚無在短期內對外釋出該 AI 模型的計劃。

Google 則指出，與以往依賴形式語言和長時間計算的 AI 嘗試不同，今年改用的「Gemini Deep Think」通用 AI 模型，完全採用自然語言操作，並在官方規定的 4.5 小時內解決問題。其一版本曾於 5 月開發者大會亮相。

曾是 IMO 金牌得主的 Jung 表示，Google 團隊相信，這項成就不僅適用於數學研究，也有潛力推展至物理等學科。

去年，Google DeepMind 使用數學專用 AI 於 IMO 中取得銀牌。

Google 與 OpenAI AI 參賽成績首度受到 IMO 官方認證

本屆 IMO 於澳洲昆士蘭陽光海岸舉行，共有 630 位高中生參賽，其中 67 名選手獲得金牌，約佔總成績的 11%。

此次比賽史上首次與 AI 開發者官方合作。IMO 評審對包括 Google 在內的公司成績進行了認證，並要求他們在 7 月 28 日公佈成績。