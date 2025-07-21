〈陸股盤後〉大基建類股集體爆發 滬指連四紅 攜手創業板同創今年新高

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-21 16:20

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中國 A 股三大指數今 (21) 日集體上漲，上證指數(SSEC) 連續第 4 個交易日收漲，創業板指突破 11000 點大關，雙雙創下今年收盤新高紀錄。

〈陸股盤後〉大基建類股領漲 滬指連四紅 攜手創業板同創今年新高（圖：Shutterstock）

滬指今日收高 0.72% 至 3559.79 點，深證成指 (SZI) 收紅 0.86% 至 11007.49 點，創業板指收高 0.87% 至 2296.88 點，滬深兩市成交額人民幣 1.7 兆元，較上個交易日放量 1289 億元。

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盤面上，雅下水電概念股全線爆發，水泥、機械等傳統基建板塊漲勢強勁，中國電建、西藏天路、青松建、海螺水泥等股均漲停，特高壓、電網概念股表現活躍，國電南自等漲停，機器人概念股再度強勢，上緯新材、金髮科技、雪龍集團、長盛軸承等超 20 股漲停，其中上緯新材連 9 個交易日漲停，創 A 股紀錄。此外，鋼鐵、化工等族群漲幅居前，。

下跌族群方面，教育、銀行等類股表現疲弱，穩定幣概念股亦走低，四方精創跌近 8%。

消息面上，《新華社》報導，西藏雅魯藏布江下游水電工程開工儀式上周六 (19 日) 在西藏林芝市隆重舉行，中國國務院總理李強親臨現場，並宣布工程正式啟動。工程以截彎取直、隧道洞引水的獨特開發方式，規劃打造 5 座梯級電站，預計總投資高達 1.2 兆人民幣，所發電力將以外送為主，同時兼顧西藏本地的用電需求。

此外，根據中國招標投標公共服務平台日前發布的《機器人設備採購項目中標示》顯示，人形機器人第一股優必選中標覓食億汽車的機器人設備採購項目，項目金額為 9051.15 萬元。據悉，這是目前全球人形機器人企業中標金額最大的採購訂單。宇樹科技近日也已開啟上市輔導，由中信證券擔任輔導機構。根據輔導備案報告，宇樹科技股東、實質控制人為王興興，持有公司 23.8216% 股權，並透過上海宇翼企業管理諮詢合夥企業 (有限合夥) 控制公司 10.9414% 股權，合計控制公司 34.7630% 股權。

巨豐投顧分析認為，隨著一系列逆週期調節政策的實施，A 股市場已逐漸探明底部，並呈現中長期的投資機會。目前，滬指站上 3500 點，政策利多預期將推動 A 股進一步攀漲，建議投資人逢低進場，短線可關注半年報預期成長個股、穩定幣、水電水利建設等題材，中線建議持續關注大消費、半導體、機器人等受益於政策支撐的產業。

國泰海通資產配置部權益策略主管肖鑫雨認為，目前經濟基本面整體向好，政策雙向發力支撐市場，外部環境積極變化，內需改善推動獲利修復。資金呈結構性流動，流向業績與政策受益族群。下一階段，投資上應該多聚焦結構性表現，金融行情未結束，後市關注成長題材輪動，半年報財測預告獲利族群、高景氣題材有望表現，同時需關注量能與外部因素。