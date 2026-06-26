〈陸股盤後〉創業板指挫逾4%領跌 滬指失守4100點大關 日線連二紅終止

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-06-26 16:30

中國 A 股三大指數周五 (26 日) 集體開低走低，上證指數(SSEC) 跌破 4100 點大關，終止連 2 日漲勢，

〈陸股盤後〉創業板指領跌 滬指失守4100點大關 日線連2紅終止(圖:shutterstock)

滬指今日收低 2.26% 至 4027.26 點，深證成指 (SZI) 收黑 3.44% 至 15782.22 點，創業板收跌 4.07% 至 4194.21 點，滬深兩市成交額人民幣 3.55 兆元，較前一交易日量縮 419 億元。

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盤面上，算力硬體、CPO、光纖等光通訊族群集體調整，長進光子、特發資訊、東方通信、中天科技等跌停或跌超 10%，「股王」聯訊儀器盤中跌超 15%，武漢凡谷、特發資訊、烽火通信、同惠電子、中天科技、安孚科技多股跌停，鋰礦概念、工業金屬、通信設備、創新藥概念、金融等族群跌幅亦居前。

上漲族群方面，有機矽概念活躍，光刻機、電子化學品、豬肉類股小幅上漲。具體來看，光刻機類股領漲，富創精密 20% 漲停，新萊應材漲超 14%，珂瑪科技漲超 11%，江豐電子、先鋒精科、海立股份漲超 7%；玻璃基板族群亦逆市走強，凱盛科技等漲停；豬肉概念股活躍，神農集團漲停；商業航太概念午後活躍，中國衛星等漲停。

Wind 統計顯示，滬深兩市及北交所共 789 檔股票上漲，4674 檔下跌，平盤 62 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 100 檔股票漲幅在 9% 以上，119 檔股票跌幅在 9% 以上。

消息面上，最新數據顯示，中國今年前 4 月餐飲收入增速跑贏社零總額增速，隨著餐飲消費溫和復甦，豬肉需求有望小幅提振。綜合多方面因素，行業供需格局有轉好趨勢。

華泰證券表示，AI 產業鏈在政策催化下演繹極致行情，但擁擠度已處於高位。K 型復甦短期延續，內需等偏弱反而打開政策加力的期待空間，AI 產業週期共振仍強，行情趨勢未必瓦解，但市場情緒回落並不充分、缺乏對沖，脆弱性在累積，節奏上建議適度控制倉位、不追高，留足安全緩衝墊。

財信證券認為，A 股大盤在科創權重股的支撐下，指數層面呈現出量價齊升的反彈態勢，短期仍具備沖高動能，但結構上，盤面還是沒有擺脫極致分化的格局，且從近期走勢來看，雖然風格層面以「週期 - 科技」輪動為主，但整體上科創方向趨勢更好，更具主導地位，而週期方向則波動相對劇烈，負反饋效應較大。因此，短期內 A 股或將維持震蕩反彈趨勢，類股結構性分化的局面料將持續，隨著美光科技財報超預期，市場對之後科技巨頭業績預期可能更加樂觀。